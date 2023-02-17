إدارة جوجل تعلن عن "ماراثون" بين مهندسيها لإصلاح روبوت Bard

كشفت شركة جوجل Google مؤخرًا عن برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي بارد Bard ، وهو روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي من المفترض أن ينافس برنامج ChatGPT.

كان جميع المهتمين بمسألة تطور روبوتات الذكاء الاصطناعي ينتظرون بفارغ الصبر ظهور bard الذي جاء مخيبا للآمال وأثبت في يوم تقديمه رسميا وإطلاقه أنه ما زال غير مستعد بشكل كاف وأن الشركة قدمته على عجل لمنافسة ChatGPT دون أن تكون مستعدة بشكل كاف.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني، رأى العالم أجمع أن شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة جوجل والروبوت بارد لم يكن جاهزًا وبالفعل ارتكب عدد من الأخطاء أثناء عرضه، لذلك قام على الفور الرئيس التنفيذي لجوجل سوندار بيتشاي بإرسال مذكرة داخلية إلى جميع موظفيه، يطلب منهم تخصيص وقت من ساعتين إلى أربع ساعات من يومهم لجعل بارد قابلا للاستخدام.

بعد أن أجاب Bard على سؤال بطريقة خاطئة أثناء العرض التقديمي له، انخفضت أسهم شركة Google في البورصة ، وخسرت العلامة التجارية 100 مليار دولار من قيمتها السوقية.

Bard

جوجل في سباق مع الزمن

تخلفت Google عن ركب الذكاء الاصطناعي والآن تريد تعويض ما فاتها وتغيير ذلك. لذلك ، فإنها تعتمد في خطتها المستقبلية على تطوير الذكاء الاصطناعي وتوفير كل السبل لذلك، وفي سبيل ذلك توجه جميع الموظفين إلى مشروع Bard الجديد.

وفقًا لرسالة بريد إلكتروني داخلية من الرئيس التنفيذي إلى الموظفين، طالب رئيس Google من جميع موظفيه قضاء ساعتين إلى أربع ساعات من يومهم في اختبار مشروع الذكاء الاصطناعي المسمى "Bard" وهو نفس النظام الذي تخطط الشركة لدمجه في محرك البحث الخاص بها "جوجل كروم" ومعه روبوت دردشة عفوية.

المدير التنفيذي يعلن “ماراثون” جديد

في البريد الإلكتروني الذي أرسله "بيتشاي" أكد على أهمية العمل جنبا إلى جنب وفي تعاون تام من أجل إنجاح هذا المشروع وطلب من موظفيه المساهمة في تطوير الذكاء الاصطناعي، وكتب "في الأسبوع المقبل ، سنقوم بتجنيد كل موظف في Google للمساعدة في إعادة تهيئة Bard والمساهمة في تحسنه وترقيته باستمرار".

استخدم المدير التنفيذي كلمة "Dogfooding" هو مصطلح يستخدم داخل الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا وهي ببساطة تعني استخدام البرنامج الجديد من قبل الموظفين وتجريبه بشكل كاف قبل إطلاقه وذلك للتأكد من مدى صلاحيته، واختتم رسالته بجملة "نتطلع إلى تلقي جميع ملاحظاتك باهتمام، و بروح الماراثون التكنولوجي الذي بدأناه داخل شركتنا".

وصف المدير التنفيذي عملية إصلاح Bard بأنها هاكاثون وهي لمن لا يعرف كلمة مستوحاة من كلمة ماراثون التي يستخدمها الرياضيون ولكنها خاصة بالمهندسين في البرمجيات، عندما يجتمع مهندسي البرمجيات لتطويرها، ويتشاركون في الأفكار بشكل مكثف.