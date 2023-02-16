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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هاتف مميز يصعب تقليده.. سعر جوال سامسونج Galaxy Z Flip4 في الإمارات

Galaxy Z Flip4
Galaxy Z Flip4

سعر ومواصفات جوال سامسونج Galaxy Z Flip4.. يبحث عنه الكثيرين عبر محرك بحث جوجل، وذلك بعد إطلاق النسخة العالمية من هاتف أوبو Find N2 Flip، والذي يعد أحدث منافس لهواتف سامسونج القابلة للطي بشكل أفقى في الأسواق الدولية، ويتميز هاتف Galaxy Z Flip4 بتصميم مميز عند فتحه وعند طيه أيضا مما يسهل وضعه في الجيب، بالإضافة إلى العديد من المواصفات الرائعة، لذلك سنوضح إليك خلال السطور التالية سعر ومواصفات جوال سامسونج Galaxy Z Flip4 في الإمارات.

سعر ومواصفات جوال سامسونج Galaxy Z Flip4 في الإمارات

جاء جوال سامسونج Galaxy Z Flip4، بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل، والتي يمكنها أيضا التقاط صور سيلفي بفضل شاشة العرض الخارجية، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 10 ميجابكسل.

 

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يتميز جوال سامسونج Galaxy Z Flip4، بشاشة داخلية من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، تصبح بقياس 6.7 بوصة عند فتحها، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وعلى ظهر الجهاز توجد شاشة ثانوية بحجم أصغر بقياس 1.9 بوصة من نوع Super AMOLED، تستخدم لعرض المعلومات الأساسية عند طي الهاتف.

Galaxy Z Flip4

يتم تشغيل جوال سامسونج Galaxy Z Flip4، بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 + Gen 1، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

يحتوي جوال سامسونج Galaxy Z Flip4، على بطارية بقوة 3700 مللي أمبير في الساعة، تعمل مع الشحن اللاسلكي بقدرة 25 وات، والذي يمكنه شحن البطارية بنسبة 50 % في غصون 30 دقيقة فقط.

سعر جوال سامسونج Galaxy Z Flip4 في الامارات

يبلغ سعر جوال سامسونج Galaxy Z Flip4 في الأسواق الإماراتية، حوالى 2835 درهم إماراتي، للإصدار بسعة 512 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت.
 

Galaxy Z Flip4
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