إذا كنت ترغب شراء هاتف جديد من العلامة التجارية آيفون iPhone وسامسونج Samsung وتخشى غلاء الأسعار، فإنه يوجد عرض رائع على هاتف من أفضل هواتف جوجل بيكسل Google Pixel 6a بأعلى المواصفات والإمكانيات.

ولحسن الحظ يوجد عرض رائع على هاتف جوجل بيكسل Google Pixel 6a على موقع أمازون أمريكا بقيمة 150 دولار أمريكي ( أي ما يعادل 5600 جنيه مصري تقريبا )، ليصل سعر الهاتف النهائي بعد التخفيض إلى 300 دولار أمريكي.

منافس سامسونج وآيفون..خصم 5600 جنيه على أفضل موبايل Google Pixel

مواصفات هاتف Google Pixel 6a

التصميم

• تصميم فخم للغاية وخامات بريميوم من زجاج الغوريلا والألومنيوم والبلاستيك.

المعالج

• يعمل هاتف Google Pixel 6a بشريحة Google Tensor وهي الأفضل في تلك الفئة السعرية بلا منازع مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ سعتها 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1 ، جانب وجود شريحة أمان Titan M2 .

الشاشة

• شاشة نوع OLED بقياس 6.4 بوصة محمية بطبقة زجاجية، بدقة 2400 × 1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز.

الكاميرا

• يقدم هاتف Google Pixel 6a كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 + 12 ميجابكسل لا يمكن القول عنها سوى أنها رائعة.

البطارية

• يحتوي هاتف Google Pixel 6a على بطارية 4614 مللي أمبير وشحن سريع 18 وات، و تدوم لأكثر من 24 ساعة من الاستخدام المنتظم.

الصوت

• يحتوي هاتف Google Pixel 6a سماعات ستيريو ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة.