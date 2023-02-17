76 ثغرة أمنية.. مايكروسوفت تطلق تحذيرا عاجلا لمستخدمي ويندوز 10 و11

أصدرت شركة مايكروسوفت Microsoft للتو تحديثًا جديدا لأنظمة تشغيل ويندوز 10 و 11، ونصحت جميع المستخدمين بتنزيل التحديث فورا منعا لأي خلل يصيب أجهزتهم الشخصية.

وفقا لتقرير موقع express إذا كنت تستخدم نظام تشغيل Windows 10 أو Windows 11 ، فمن الضروري أن تتحقق من أن جهاز الكمبيوتر الشخصي يعمل بأحدث الترقيات الجديدة لأن التحديث الأخير يعمل على إصلاح عدة مشكلات أمنية خطيرة.

Windows 10

وأصدرت شركة مايكروسوفت Microsoft تحديثًا لا غنى عنه لمستخدمي نسخ ويندوز 10 و 11 كجزء من مبادرة Patch Tuesday - التي تهدف إلى إصلاح عدد من المشكلات الأمنية بما في ذلك بعض المشكلات التي تم تصنيفها على أنها تابعة لثغرة "يوم الصفر" "Zero-day" المخيفة.

ولمن لا يعرف خطورة "يوم الصفر" أو ما يسمى بالإنجليزية Zero-day فالأمر ببساطة أن كل تحديث رئيسي في نظام تشغيل الجهاز، يكون من ضمن الترقية بعض الثغرات البرمجية التي يكستفسها بسهولة الهاكرز أو المتسللين وبالتالي يمكن من خلال هذه الثغرات مهاجمة الجهاز وهي بلغة أبسط، نقطة الضعف في الجهاز أو نقطة الخلل التي يتم استغلالها من قبل مجرمي الإنترنت.

Windows 10

ولهذا السبب دائما ما تصدر الشركات عقب كل ترقية رئيسية ترقيات أخرى ثانوية لإصلاح وترميم هذه الثغرات، ومن الضروري التأكد من أن أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تمتلكها تعمل بأحدث إصدارات Windows 10 و Windows 11 ، بمجرد التنزيل والبدء في عملها، ستوقف هذه التصحيحات أي هجمات محتملة.

وحسب تصريحات شركة "مايكروسوفت" الترقية الأخيرة لنظام ويندوز 10 و 11 تصلح ما مجموعه 76 مشكلة أمنية من الإصدار السابق عليه، حيث حددت الشركة 7 مشكلات على أنها "حرجة" وثلاثة على أنها تابعة لـ "يوم صفر" "Zero-day" وهو التقييم الذي يمكن أن يمنح مجرمي الويب امتيازات وتسهيلات لدخول النظام ويسمح لهم بالتحكم في التعليمات البرمجية على الجهاز دون تسجيل الدخول، وهو خلل رهيب يمكن المتسللين من تثبيت برامج خبيثة أو سرقة البيانات الشخصية.

ويمكنك التخلص من الـ 76 ثغرة أمنية فقط بتنزيل التحديث الأخير من مايكروسوفت، وإذا تم ضبط جهازك على تلقي التحديثات بشكل تلقائي، كل ما عليك هو السماح بتنزيل أحدث التصحيحات.