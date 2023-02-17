تسريب مواصفات هاتف POCO C55 من شاومي

كشفت العلامة التجارية الفرعية "بوكو" POCO التابعة للشركة الأم "شاومي" الصينية عن تاريخ إطلاق هاتفها الجديد بوكو C55 رسميا في الهند.

وفقًا لأحدث تغريدة على الصفحة الرسمية لـ "بوكو" على تويتر، يخطط صانع الهواتف الذكية لإطلاق POCO C55 الجديد في الهند في تاريخ 21 فبراير الجاري الموافق يوم الثلاثاء القادم، وسيكون الهاتف الذكي الجديد جزء من عائلة أجهزة سلسلة C متوسطة المدى في الشركة.

POCO C55

مواصفات هاتف POCO C55

وفقا لموقع specifications-pro التقني، سيأتي الهاتف مع شاشة عرض IPS LCD حجمها 6.7 بوصة، تقدم دقة وضوح 720 x 1600 بيكسل، مع كثافة بيكسلات 269 بيكسل لكل بوصة، مع نسبة شاشة إلى هيكل 83.6%.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج وحدة مركزية من ميدياتك Helio G85 بدقة تصنيع 12 نانو متر، ثماني النواة بتردد 2 جيجاهرتز، مع معالج رسوميات جرافيك من Mali-G52 MC2 مقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 4 أو 6 جيجابايت رام ومساحة تخزين 64 أو 128 جيجابايت روم.

POCO C55

يحزم الجهاز بطارية مدمجة من ليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقدرة 10 وات، وزن الموبايل الإجمالي 200 جم مع أبعاد طول 164 مم و عرض 76.1 مم وسمك 8.9 مم، ويتوفر في ألوان الأخضر والفضي والرمادي.

يأتي الموبايل بوكو سي 55 بإعداد كاميرات ثنائية في اللوحة الخلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة، والثانية بدقة 2 ميجابيكسل بمستشعر عمق، مع فلاش ليد وتقنيات تصوير بانوراما و HDR، مع إمكانية التصوير الفيديو بجودة 1080 ميجابيكسل و 30 إطار في الثانية، أما الكاميرا السيلفي بدقة 5 ميجابيكسل.