تسريب سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi A2

تنوي العلامة التجارية الفرعية "ريدمي" Redmi التابعة للشركة الأم "شاومي" طرح هاتف ذكي يكون خلفا لموبايل Redmi A1 وسيكون باسم Redmi A2 كما ظهر على موقع الويب الخاص بمكتب المعايير الهندية ومن المفترض أن يدخل خطوط الإنتاج التجاري قريبا.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني، سيحتوي الجهاز الجديد من شاومي ريدمي على وحدة معالجة مركزية من ميدياتك MediaTek وتحديدا شريحة Helio G36، وهي شريحة تستخدم مع الهواتف ميسورة التكلفة.

من الناحية البصرية والشكلية، يبدو Redmi A2 مشابه تمامًا لهاتف Redmi A1، مع نفس اللوحة الخلفية المصنوعة من مادة البلاستيك وجود كاميرات ثنائية في الخلفية. من الأمام نجد تصميم نوتش قطرة الماء مع إطار يميل إلى السمك، مع شق في المنتصف العلوي الذي يستضيف الكاميرا الأمامية.

Redmi A2

يوجد زر الطاقة وزر التحكم في الصوت على الجانب الأيمن، بينما يوجد منفذ Micro-USB و مقبس صوت 3.5 ملم في الجزء الأسفل من الجهاز، توجد شبكة مكبر الصوت في الجزء العلوي من الموبايل.

يذكر التقرير أيضًا أن موبايل شاومي ريدمي A2 سيتوفر مع ثلاثة خيارات للألوان - الأسود والأزرق والأخضر وسيتم طرحه في دول الاتحاد الأوروبي بسعر 97 يورو.

Redmi A2

مواصفات Redmi A2

سيأتي الجهاز مع شاشة عرض IPS LCD حجم 6.52 بوصة، تقدم جودة بدقة HD + تبلغ 1600 × 720 بيكسل.

سيتم تشغيل الجهاز من خلال معالج ميدياتك Helio G36 SoC ، الذي يحتوي على وحدة معالجة مركزية ثمانية النواة تعتمد على دقة تصنيع 12 نانومتر، مع سرعة قصوى 2.2 جيجا هرتز، مقترن مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 2 جيجا بايت وسعة تخزين أساسية 32 جيجا بايت، يمكن أن تصل إلى 512 جيجابايت روم من خلال بطاقة microSD.

لا يحتوي جهاز ريدمي A2 على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مما يشير بوضوح إلى أنها خاصية ستأتي مع طراز A2 + الأعلى، في الجهة الخلفية، سيحتوي الهاتف على كاميرا أساسية فتحة عدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل يمكنها تسجيل مقاطع فيديو بدقة تصل إلى 1080 بكسل ، بالإضافة إلى مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، بينما الكاميرا السيلفي ستكون بدقة 5 ميجابيكسل.

من المرجح أن يحزم موبايل Redmi A2 ببطارية سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقدرة 10 وات في النسخة الخاصة بأوروبا، سيشمل الجهاز مكبر صوت واحد ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ، وسيتم إطلاقه مع تثبيت برنامج التشغيل أندرويد 13.