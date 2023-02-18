عبد الرحمن ناجي يقترح مشروعا جديدا للكرة المصرية .. تفاصيل

اقترح الإعلامي عبد الرحمن ناجي، مقدم برنامج 7Day Sport، على شاشة قناة النادي الأهلي تأسيس مشروع لكرة القدم المصرية عن طريق مجموعة أندية سيتي كلوب الوطنية والمنتشرة في محافظات مصر أسوة بمشروعات كرة القدم في المغرب والسنغال.

وقال عبد الرحمن ناجي عبر قناة الأهلي اليوم، إن الكرة المغربية استثمرت بأكاديميات منها مشروع أكاديمية محمد الخامس وأندية أكاديميات وصلت للمشاركة في الدوري المغربي الممتاز بتقديم مواهب رائعة وهو ما أدى في النهاية إلى تواجد المنتخب المغربي في المربع الذهبي لكأس العالم 2022.

وأضاف ناجي :"لدينا في مصر مجموعة أندية سيتي كلوب التابعة لشركة وطنية يديرها العميد محمد مرجان وهو صاحب نجاحات مع الأهلي ويمكننا استثمارها في مشروع لكرة القدم المصرية يستطيع الوصول لمختلف المحافظات والأقاليم".

وكشف ناجي الفارق بين تجربتي المغرب والسنغال، كون الأخيرة اعتمدت على الدفع بلاعبيها للاحتراف الأوروبي في سن مبكرة.