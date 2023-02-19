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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان حاسم.. بيان عاجل من أمريكا بشأن التورط في تفجير نورد ستريم

نورد ستريم
نورد ستريم

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لم تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في تخريب خطي أنابيب الغاز نورد ستريم ونورد ستريم-2.

وقال كيربي لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، “الولايات المتحدة ليست متورطة بأي حال من الأحوال في تخريب “نورد ستريم”.

وأضاف أن “تحقيق الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، حول تفجير “نورد ستريم” ليس فيه ذرة من الحقيقة”.

والأسبوع الماضي، نشر الصحفي الاستقصائي الأمريكي سيمور هيرش الحائز على جائزة بوليتزر تقريرًا قال فيه إن غواصين البحرية الأمريكية خلال مناورات الناتو “بالتوبس” في صيف عام 2022 قاموا بزرع متفجرات لتدمير خطوط أنابيب نورد ستريم، والتي قامت النرويج بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.

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وأضاف التقرير أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر تخريب “نرود ستريم” بعد أكثر من تسعة أشهر من المناقشات السرية مع فريق الأمن القومي.

البيت الأبيض روسيا الولايات المتحدة نورد ستريم

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