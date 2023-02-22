فيينا تحتج.. إيران تحاكم نمساويا بالسجن 7 سنوات ونصف بتهمة التجسس

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية، أن إيران حكمت على مواطن نمساوي كان قد اعتقل في طهران نهاية أكتوبر الماضي بالسجن سبع سنوات ونصف بتهمة التجسس.

وذكرت الخارجية النمساوية، أنها استدعت سفير إيران في فيينا احتجاجًا على هذا الحكم، وفقًا لموقع “تايمز أوف إسرائيل”.

وأوضحت الوزارة أن هذا المواطن حكم عليه بالسجن 7.5 سنوات، مع إلغاء عامين من المراقبة في حالة حسن السلوك.

ولفتت إلى أن السفير النمساوي في إيران تمكن من مقابلة مواطنها خلال ثلاث زيارات للسجن منذ اعتقاله، مؤكدة "سنواصل عمل كل الاحتمالات لمنحه ولجميع المواطنين النمساويين المسجونين في جميع أنحاء العالم أفضل دعم قنصلي ممكن".

وكانت وزارة الخارجية النمساوية، قد أعلنت عن اعتقال الرجل في أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنها على اتصال دائم بأسرته.