بنتلي تتخلى عن محركها الأيقوني W12 في 2024 والبديل كهربائي

حققت بنتلي شعبية وشهرة واسعة بفضل محركها الرائد W12 عالمياً، لكنها ستنهي إنتاجه في أبريل 2024 أستعداداً لإستبداله بمحرك كهربائي، وفي ذلك الوقت سيتم إنتاج أكثر من 105,000 وحدة خلال العمر الافتراضي للمحرك.

bentley continental gt

ستعمل شركة تصنيع السيارات البريطانية على تزويد مجموعتها بالكهرباء بالكامل بحلول بداية العقد المقبل، وببساطة لا يتناسب محرك W12 مع هذه الخطط، حيث تم تقديم المحرك المزودة بشاحن توربيني مزدوج سعة 6.0 لترات لأول مرة في عام 2003 وتم تحديثها بشكل روتيني على مدار العشرين عامًا الماضية، وقفزت ذروة طاقة المحرك بنسبة 37%، وارتفع عزم الدوران بنسبة 54%، وانخفضت الانبعاثات بنسبة 25%.

تم تقديم الجيل الحالي من W12 الذي تستخدمه بنتلي في عام 2015 مع Bentayga SUV، وتمت إعادة تصميمه ويتضمن علبة المرافق أقوى بنسبة 30% ، ونظام تبريد محسّن، وشواحن توربينية أكثر كفاءة، ونظام يمكنه إغلاق بعض الأسطوانات عند الحاجة.

bentley continental gt

سيتم إستخدام محرك W12 بأناقة مع بنتلي مولينر باتور محدودة المدى، وتم الكشف عن باتور في أغسطس من العام الماضي ومن المقرر أن يقتصر على 18 وحدة فقط حول العالم، وقد تم التأكيد الآن على أنها أقوى إنتاج بنتلي على الإطلاق، وفي الواقع فإن W12 المعدّل جيد لـ 740 حصان و 737 رطل قدم (1000 نيوتن متر) من عزم الدوران بين 1750 دورة في الدقيقة و 5000 دورة في الدقيقة.

تواصل بنتلي تقديم نسخة قوية من محرك W12 سعة 6.0 لترات توربو مزدوج بقوة 650 حصاناً لسيارات كونتيننتال جي تي ، وبنتايجا ، وفلاينج سبير ، وكونتيننتال جي تي مولينير ، وفلاينج سبير مولينير، وتتوقع أن يكون الطلب على هذه النماذج مرتفعًا وتشجع المتسوقين على تقديم طلب في أقرب وقت ممكن، وبمجرد ذهاب W12 لن يعود.

bentley continental gt

قال أدريان هولمارك، الرئيس التنفيذي لشركة بنتلي: "تعني رحلتنا التقدمية نحو التنقل الفاخر المستدام إجراء تغييرات في كل مجال من مجالات شركة بنتلي موتورز، عندما أطلقنا W12 لأول مرة في عام 2003 ، كنا نعلم أن لدينا محركًا قويًا من شأنه أن يدفع سياراتنا والعلامة التجارية إلى الأمام بسرعة، وبعد 20 عامًا وأكثر من 100000 واط 12 ثانية ، حان الوقت للتقاعد من مجموعة نقل الحركة هذه التي أصبحت الآن أيقونية بينما نخطو خطوات كبيرة نحو الكهربة، ولكن ليس من دون إعطائها أفضل وداع ممكن، مع أقوى إصدار من المحرك تم إنشاؤه على الإطلاق. "

تهدف شركة صناعة السيارات إلى إعادة تدريب وإعادة نشر 30 حرفيًا يقومون بتجميع واختبار كل محرك W12 يدويًا في مصنعها في كرو بالمملكة المتحدة.

تهدف شركة صناعة السيارات إلى إعادة تدريب وإعادة نشر 30 حرفيًا يقومون بتجميع واختبار كل محرك W12 يدويًا في مصنعها في كرو بالمملكة المتحدة.