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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أيهما أفضل؟ مقارنة شاملة بين سامسونج Galaxy S23 وجوجل بيكسل 7

مقارنة شاملة بين
مقارنة شاملة بين سامسونج Galaxy S23 و جوجل بيكسل 7

طرحت شركة  سامسونج  Samsung مؤخرا سلسلة هواتفها الذكية  Galaxy S23 التي تضم Samsung Galaxy S23 و Galaxy S23 + و Galaxy S23 Ultra. 

كشفت  العلامة التجارية الكورية الجنوبية  عن أحدث خطوط هواتفها الذكية التي تنتمي لفئة الفلاج شيب في مؤتمر  Galaxy Unpacked  بحضور الجماهير في قاعة ماسونيك بسان فرانسيسكو، وهي السلسلة التي تأتي بعدة ترقيات بالمقارنة مع Galaxy S22 منها معالج أقوى وتصميم محدث وبطارية أكبر وجسم أكثر صلابة. 

مقارنة شاملة بين سامسونج Galaxy S23  و جوجل بيكسل 7

تتنافس سلسلة  جالاكسي  إس 23 مع سلسلة Google Pixel 7 ، التي تقع في نفس النطاق السعري وتأتي بمكونات رائدة أيضا، ولكن أيهما أفضل وقت الشراء والاختيار فعليا بينهما؟

في السطور التالية نرصد مقارنة بيم Samsung Galaxy S23 و Google Pixel 7 وفقا لمعلومات موقع 91mobiles لنرى نقاط القوة والضعف في كل جهاز.

شاشة العرض

يأتي هاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 مع شاشة قطرها 6.1 بوصة نوعها AMOLED تقدم دقة 2340 × 1080 بيكسل وجودة HDR10 + مع كثافة 425 نقطة لكل بوصة. تعمل الشاشة بمعدل تحديث متكيف 120 هرتز وتتميز بدرجة سطوع 1750 شمعة لكل متر مربع.

بينما نجد أن جوجل Pixel 7 يأتي مع لوحة عرض AMOLED أكثر اتساعًا مقاس 6.3 بوصة ويقدم دقة وضوح  2400 × 1080 بيكسل وجودة HDR10 + وكثافة 416 نقطة لكل بوصةمع معدل تحديث شاشة 90 هرتز فقط، وذروة سطوع تبلغ 1400 شمعة.

من الناحية النظرية، ووفقا للأرقام وورقة المواصفات، يتمتع هاتف  S23 بشاشة أفضل من Pixel 7 ، ولكن فعليا يقدم كلا الهاتفين تجربة مشاهدة مبهجة وسلسة ومريحة للعين أثناء استهلاك المحتوى أو التمرير في وسائل التواصل الاجتماعي.

مقارنة شاملة بين سامسونج Galaxy S23  و جوجل بيكسل 7

الأداء والمعالج

يتم تشغيل هاتف Galaxy S23 من خلال معالج وحدة مركزية من كوالكوم شريحة Snapdragon 8 Gen 2 SoC وهي أحدث وأسرع مجموعة شرائح من شركة Qualcomm يمكنك الحصول في أي هاتف يعمل بنظام أندرويد، وقد صممت الشركة نسخة مطورة من 8 Gen 2 SoC خصيصًا من أجل هذه السلسلة من الهواتف، وتقترن مع 8 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي وخيارات سعة التخزين المختلفة، 128 جيجابايت / 256 جيجابايت روم.

من ناحية أخرى، يأتي هاتف جوجل Pixel 7 مزودًا بـمعالج  Tensor 2 SoC المقدم من Google ، وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت رام، ومساحة تخزين أساسية سعة 128 جيجا بايت روم،  وهو أيضا يقدم تجربة أداء ممتاز وإن كان من حيث ورقة المواصفات، يتفوق سامسونج جالاكسي إس 23 على جوجل بيكسل 7.

الميزات الأمنية 

تشتهر شركة سامسونج Samsung بأنها واحدة من أفضل الشركات فيما يتعلق بميزات الأمان المتوفرة في نظام تشغيل أندرويد وهي تصنع هواتفها بأحدث وأفضل ماسح ضوئي لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية داخل الشاشة ونظام أمان Knox من سامسونج لتوفير طبقة إضافية من خصوصية المستخدم. يمكنك أيضًا الاشتراك في خدمة  Samsung Know Vault لتخزين الملفات المهمة بأمان.

يأتي هاتف Pixel 7 مزودًا بشريحة Titan M2 الداخلية من Google لضمان طبقة حماية إضافية للعميل ولكنه لا يحتوي على أحدث مستشعر لبصمات الأصابع يعمل بالموجات فوق الصوتية ، إلا أنه لا يزال يحصل على قارئ بصمة بصري جيد وموثوق به في الشاشة مع Pixel 7. ومع ذلك ، يتمتع Galaxy S23 بميزة أعلى من Pixel 7 مع ميزات أمان أفضل وأكثر تقدمًا.

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البطارية والشحن

كلا الهاتفين لهم نتائج متشابهة فيما يتعلق بالبطارية وأوقات الشحن ، على الرغم من وجود تكوينات مختلفة تمامًا للأجهزة. يأتي S23 ، القياسي مع بطارية تبلغ 3900 مللي أمبير في الساعة مع دعم لشحن بقوة 25 وات يمكنها تشغيل الهاتف لمدة 5 ساعات في الشحنة الواحدة، و يستغرق S23 ما يقرب من 70 دقيقة لإعادة الشحن بالكامل من 0 إلى 100%.

بينما يحتوي هاتف Pixel 7 على بطارية ليثيوم بوليمر سعتها  4355 مللي أمبير في الساعة مع قدرة على الشحن بقوة 20 وات، وهي أبطأ قليلاً من سرعة S23 البطيئة أصلا والتي تبلغ 25 وات فقط. على الرغم من امتلاكه لسعة بطارية أكبر من S23 ، إلا أن Pixel 7 قدم 5 ساعات فقط من التشغيل النشطة.

مقارنة شاملة بين سامسونج Galaxy S23  و جوجل بيكسل 7

الكاميرات 

يقوم كلا الجهازين بعمل أكثر من ممتاز في هذا المجال، مع تصوير بجودة عالية ونقية، والتقاط صور مبهرة في تفاصيلها، يحتوي جهاز Galaxy S23 على كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل وإعداد ثلاثي في الواجهة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل ، ومستشعر ثاني فائق الاتساع بدقة 12 ميجابكسل ، وعدسات تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل. من ناحية أخرى نجد في موبايل جوجل بيكسل 7  كاميرا سيلفي بدقة 10.8 ميجابكسل وكاميرا خلفية ثنائية مع مستشعر أساسي 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.

يمكن لجهاز Galaxy S23 تصوير فيديو بجودة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية ، بينما يبلغ الحد الأقصى لـ Pixel 7 جودة تصوير 4K. مرة أخرى ، تتمتع كاميرا S23 بإمكانيات أكثر تقدما من جوجل بيكسل.

السعر

يتم بيع Samsung Galaxy S23 بسعر يبدأ من 60  ألف جنيه مصري مع نسخة ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجا بايت وطراز التخزين 128 جيجا بايت. 

من ناحية أخرى ، يأتي Google Pixel 7 بسعر 25,990 جنيه مصري مع نسخة ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجابايت وسعة التخزين 128 جيجابايت روم.

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