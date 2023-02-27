لو موظفة جديدة وعايزة عربية.. سيارة هاتشباك بـ 65 ألف جنيه فقط

تتسارع شركات صناعة السيارات دائمًا لإنتاج بعض الطرازات من الفئة صغيرة الحجم، وذلك حتى يستقطبوا الفتيات اللاتي تنحاز دائمًا للسيارات الصغيرة خاصة هؤلاء المبتدئات في تعلم القيادة لسهولة مرور مثل هذه السيارات في الزحام المروري، وأيضًا لحلها مشكلة الإصطفاف التي تؤرق الكثير حيث تصطف بكل يسر في مساحات صغيرة، لذا فهناك الكثير يبحث عن إمتلاك هذه الفئة ولكن بأسعار إقتصادية بسبب موجة الغلاء التي تضرب سوق السيارات فيذهبون إلى سوق المستعمل حيث إيجاد مختلف ما يبحثون عنه هناك.

فبحسب منصة بيع السيارات “أونلاين” الأشهر فى مصر، هناك عرض على سيارة دايو ماتيز موديل عام 2002 باللون الأخضر مقابل سعر 65 ألف جنيه فقط.

دايو ماتيز موديل عام 2002

تتسم السيارة دايو ماتيز موديل عام 2002 بإقتصاديتها في استهلاك الوقود حيث يصل معدل إستهلاكها لـ 5 لتر من الوقود لكل 100 كيلو متر، فهي تأتي بمحرك بسعة 800 سي سي يتسطيع أن يولد قوة قدرها 52 حصانًا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء من 5 سرعات "مانيوال".

دايو ماتيز موديل عام 2002

تحتوي دايو ماتيز موديل عام 2002 على مقصورة جيدة بحجم معقول تتسع لشخصين بالغين في المقاعد الأمامية وشخص أخر في المقاعد الخلفية أو طفلين صغيرين، كما انها مزودة بمكيف للهواء وعجلة قيادة تقليدية وعدادات قراءة مبسطة.

دايو ماتيز موديل عام 2002

وفقاً لمالك السيارة دايو ماتيز موديل عام 2002،فهي تأتى باللون الأخضر، وقد حصلت على دهان خارجي بالكامل، وبلغت قراءة عدادها لأكثر من 180 ألف كيلو متر.