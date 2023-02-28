الجيش الإيراني يحذر الولايات المتحدة من أي محاولة لدعم إسرائيل ضده

حذر الجيش الإيراني، الإثنين، الولايات المتحدة من أي محاولة للتعاون مع إسرائيل ضد الجمهورية الإيرانية مهددا بأن "أي دولة تتعاون مع إسرائيل في تهديد الأمن القومي الإيراني بدفع ثمن أفعالها".

وقال قائد مقر "خاتم الأنبياء (ص)" التابع للجيش الإيراني، اللواء غلام علي رشيد: "إننا نحذر الأمريكيين من أن أي دعم لممارسات الكيان الصهيوني ضد إيران؛ يعرض حياة الجنود الأمريكيين في المنطقة للخطر"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وأشار اللواء الإيراني، إلى أن "القوات الإيرانية تجري ما لا يقل عن 30 مناورة واسعة النطاق وعشرات المناورات التخصصية كل عام"، مؤكدا أن "أخذ التهديدات على محمل الجد والاستعداد للدفاع وهجوم العدو؛ هو تدبير القائد العام، والمنطق الذي يحكم تنفيذ المناورات".

وواصل تصريحاته: "أي دولة تتعاون مع الكيان الصهيوني لتهديد الأمن القومي الإيراني ستدفع ثمن أفعالها، وستقوم قواتنا المسلحة المقتدرة بمهاجمة واستهداف مبدأ العدوان وجميع المراكز والقواعد المنسقة والمعاونة في المسار والأجواء المستخدمة للعبور".