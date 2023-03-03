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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حقيقة خطوبتها لشيكو وانطباعات الجمهور الخاطئة عنها.. أبرز تصريحات نسرين أمين في أسرار النجوم

صدى البلد

حلت الفنانة نسرين أمين ضيفة على الإعلامية إنجي علي، في برنامجها "أسرار النجوم"، عبر محطة راديو نجوم إف إم، للحديث عن مشوارها الفني، وكشف كواليس مسلسلها الرمضاني الجديد بابا المجال، والتعليق على شائعة ارتباطها بالممثل الكوميديا شيكو. 

وتحدثت نسرين أمين لأول مرة عن علاقتها بالجمهور والانطباعات المنتشرة عنها قائلة:"الجمهور يتخيل أنني أضحك طوال الوقت بسبب أفلامي الكوميدية أو شخصية قوية الطباع مثلا، ولكن أنا شخصية هادئة دائما وقليلة الكلام، احنا بنفتري في الشخصيات التي نقدمها لكي نخرج ما ليس بداخلنا وحاجات عمرك ما ستقدميها على الحقيقة”.

 

نسرين أمين وشيكو 

وعلقت نسرين أمين على شائعة خطبتها للفنان شيكو، بعدما حققا نجاحا كبيرا سويا، في فيلم حملة فريزر، الذي مازال الجمهور يتداول صوره ومشاهده الكوميدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

وقالت :"سمعت شائعة عني أنا وشيكو أننا اتخطبنا، ووجدته يرسل على (واتساب) الصورة المنتشرة، واتخضيت وقلت له إيه الكلام الفارغ ده، وقلت له إحنا حتى لا بنتقابل ولا بنتكلم في التليفون ولا أفهم الناس جابوا الكلام ده منين، وفي الآخر طلعت صفحة على فيسبوك تضع أخبارا غريبة لكي تجذب لايكات ومتابعين".

 

واستطردت نسرين أمين:" قلت لشيكو  أفرض أنا مرتبطة بشخص أو العكس فكيف سيكون مظهرنا، ولكن الموضوع كله كان عشان لايك ولكن طبعا شائعة كلام فارغ، وكل فنان لديه الصفحة الرسمية الخاصة به ولو فيه أي حاجة سيعرفون من صفحاتنا".

 

وعبرت نسرين أمين عن استعدادها لخوض تجربة الزواج مرة أخرى موضحة:"ممكن أخوض تجربة الزواج مرة ثانية فما المانع، والحب في أولوياتي بالطبع، وأمينة ابنتي هي من تقرر كل حاجة في حياتي، وهي تحب العديد من أعمالي مثل حملة فريزر وأولاد رزق".

 

نسرين أمين ورامز جلال 

كشفت الفنانة نسرين أمين، كواليس حلقتها في برنامج رامز جلال هذا العام، والمقلب الذي تعرضت له، وكواليس ما حدث أثناء تصوير الحلقة قبل فترة من عرضها في رمضان 2023. 

وقالت نسرين أمين، في تصريحات لبرنامج أسرار النجوم مع إنجي علي،  إنها شاركت في برنامج مقالب رامز جلال هذا العام، للمرة الثانية لها منذ انطلاق سلسلة برامجه، ولكن هذه المرة أصعب مما سبق. 

وأوضحت نسرين أمين أنها تأثرت بشدة بسبب مقلب رامز جلال هذا العام، موضحة:" اتبهدلت واتعورت.. مقلب جامد ومش سهل ومش أي حد يستحمله"، لتبادلها إنجي علي قائلة:" أنا عارفة مقلب السنة دي صعب جدا.. أنا مقدرش أروح له تاني". 

 

نسرين أمين وبابا المجال

 

وتحدثت نسرين أمين عن مشاركتها في مسلسل “بابا المجال” الذي سيعرض في رمضان المقبل مع النجم مصطفى شعبان، بعدما وافقت على تقديم الدور بدلا من ياسمين رئيس. 

 

وكشفت  تفاصيل العمل قائلة:"الشهر اللي قبل رمضان وحتى آخر يومين في الشهر الكريم نظل نصور، فرحانة جدا بالتجربة ومعنا سوسن بدر ورياض الخولي وباسم سمرة وجومانا مراد وسهر الصايغ، وأول مرة أشتغل مع مصطفى شعبان وسيكون دور مختلف وجديد، ومعظم المسلسلات والأدوار المؤثرة التي قدمتها كانت في رمضان".

واستطردت نسرين أمين عن أعمالها الأخرى:" فيه مسلسل آخر اسمه (حرب الجبالي) لم يعرض بعد وهو دور مختلف وحلو، وكنت متخيلة أنه سيعرض في رمضان ولكن لم أر إعلانات له وأعتقد سيعرض عقب الشهر الكريم"، مشيرة إلى انتظارها عرض فيلم جديد مع الفنان أحمد الفيشاوي.

 

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اتبهدلت واتعورت.. نسرين أمين تكشف كواليس مقلب رامز جلال في رمضان المقبل

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دراما رمضان.. مصطفى شعبان بمفرده على أول بوستر لمسلسل بابا المجال

 

نسرين أمين والسير الذاتية 

وعن إمكانية تقديمها لأعمال سير ذاتية، قالت نسرين أمين: “من أنجح الممثلين اللي عملوا السيرة الذاتية الراحل أحمد زكي سواء جمال عبدالناصر أو السادات فهو كان متقمصا هذه الأدوار بشدة، وأيضا أسمهان وأم كلثوم، لكن غير كده لا أحب فكرة السيرة الذاتية لأن الشخصيات الذين تقدمين عنهم سيرة ذاتية سهل نصل لقصصهم ولا أرى داعي لتقديم عمل عنهم مجددا، لأن ما يقدم عنهم قد لا يكون حقيقيا بشكل كامل ويمكن الدراما تضيف بعض القصص التجميلية".

نسرين أمين مصطفى شعبان رمضان رامز جلال برنامج رامز جلال جومانا مراد

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