بإطلالة متميزة.. هند صبري تشارك استوري جديد عبر إنستجرام

شاركت الفنانة هند صبري، متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت هند صبري، في الصورة بإطلالة متميزة، معتمدة علي الميكب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وإنسدال خصلات شعرها القصير.

وكان آخر أعمال الفنانة هند صبري السينمائية فيلم "فضل ونعمة"، بطولة ماجد الكدوانى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندي، سما إبراهيم، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.