لو بتفكري فى عربية اقتصادية.. سيارة للبنات بـ 88 ألف جنيه

مع ارتفاع أسعار السيارات بشكل كبير، أصبح سوق المستعمل هو الملاذ الآمن، وتحظى سيارات الهاتشباك بشعبية كبيرة بين الشباب تحديداً الفتيات، اللاتي تميل لتصاميمها وكذلك حجمها المرن، ولكن يفضل الإستعانة بخبير لعدم شراء سيارة معيبة.

وفقاً لمنصة بيع السيارات المستعملة “أونلاين” الأبرز فى مصر، هناك عرض على سيارة جيلي باندينو موديل 2010 بسعر 88 ألف جنيه.

جيلي باندينو موديل 2010

تأتي السيارة جيلي باندا موديل 2012 بمحرك سعة 1300 سي سي، قوة 84 حصان، وسرعة قصوي 155 كيلومتر، تتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر فى الساعة بغضون 14 ثانية، بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، تستهلك 6.3 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

جيلي باندينو موديل 2010

تقدم السيارة جيلي باندا موديل 2012 مقصورة متوسطة، مع عدادات قراءة مبسطة، مكيف هواء، راديو cd ومشغل mp3، نظام إنذار، عجلة قيادة باور ستيرنج، قفل مركزى، نوافذ كهربية، ومصابيح ضباب.

جيلي باندينو موديل 2010

وبحسب مالك السيارة جيلي باندا موديل 2012 فهى “فابريكا” لم تحصل على أى دهانات، وهي باللون الأحمر، حيث يبلغ عدادها حوالى 65 ألف كيلومتر ، بسعر 88 ألف جنيه.