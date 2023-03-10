أخبار تهمك| مفاجأة في أسعار الدواجن قبل رمضان.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق خلال ساعات

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الرئيس كشف مخطط تخريب الدولة.. مصطفى بكري: جيشنا مازال يقدم تضحيات عظيمة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن جيشنا البطل مازال يقدم تضحيات عظيمة من أجل الوطن، مشيرا إلى أن الجيش لن يترك البلاد مهما كانت الظروف والتحديات.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن حديث الرئيس اليوم، رسالة واضحة للجميع، عن جهود الدولة في مكافحة الإرهاب، وأجهزة الدولة.

والدة شهيد: لو ينفع هتطوع في الجيش عشان أدافع عن مصر

وجهت والدة الشهيد مصطفى حجاجي، رسالة هامة لكل المصريين، قائلة “ بلدنا لازم تعيش في أمن وأمان، وعايزين نحافظ على مصر اللي هي ام الدنيا”.

وقالت والدة الشهيد مصطفى حجاجي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن “مصر لازم تفضل في الأمان والإستقرار، وده فخر لينا وفخر لرئيسنا وجيشنا العظيم”.

زوجة الشهيد عقيد أحمد جمعة: شعرت بالفخر خلال تكريم الرئيس السيسي

قدمت نورا محمد عمران، زوجة الشهيد عقيد أركان حرب أحمد محمد جمعة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريمهم خلال الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.

وقال خلال مداخلةهاتفية ببرنامج اليوم والمذاع عبرقناة دى ام سي: "اتوجه بالشكر للرئيس السيسي على المجهود اللي بيعمله معانا ومع اسر الشهداء كلهم".



بعد الإفراج عن الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن قبل رمضان

طالب الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بمزيد من الإفراجات عن الأعلاف؛ نظرًا لوجود نقص حاد في الذرة الصفراء؛ الأمر الذي تسبب في وصول سعر الطن منها إلى 17.5 ألف بالسوق السوداء؛ مؤكدًا أن هذا الأمر سيؤدي إلى خروج المزيد من المربين من الدورات الإنتاجية حال استمراره.

وأكد ثروت الزيني، أنه يتمنى أن يكون هناك تدفقات متتالية للأعلاف؛ من أجل ثقة المربين في العودة للإنتاج مرة أخرى؛ الأمر الذي سيُساهم في انخفاض الأسعار.

تحذير علني من الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق 14 مارس

كشفت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية٫ تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقالت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية٫خلال تصريحات تلفزيونية٫: "البلاد تشهد ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحرارة، وتبدأ من اليوم، الخميس، ارتفاعات طفيفة وتدريجية على مستوى درجات الحرارة في شمال البلاد حتى محافظات شمال الصعيد”.





أستاذ مناخ: النشاط البشري يلعب دورا كبيرا في تغير الظواهر الطبيعية.. فيديو

قال الدكتور على قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، أن النشاط البشري يلعب دورا كبيرا فى تغير الظواهر الطبيعية.

وأضاف خلال حواره مع برنامج “رأي عام”، المذاع عبر قناة “تن” أنه يتم دراسة العناصر المناخية والظواهر الجوية كل 35 عاما.

شاهد أغرب "قائمة منقولات" في مصر.. اتق الله في ابنتي |فيديو

نقلا عن فضائية العربية، فقد شغل الرأي العام المصري مؤخرا قائمة منقولات لعروسين، لخص فيها والد العروسة كل ما يريد من عريس ابنته في جملة واحدة وطلب منه الإمضاء عليها بدل "القايمة"، التي تحتوي كل منقولات منزل الزوجية.

وتابع التقرير الذي أذاعته فضائية العربية أن "اتق الله في كريمتنا، ومن يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال"، هذه هي الكلمات التي دونها والد العروسة في القائمة وتفاجئ بها العريس عندما ذهب لأهل العروسة بالأسكندرية للتوقيع على قائمة المنقولات ومؤخر الصداق.

كيف بدأ الإرهاب في سيناء؟.. حسن عبد الرحمن يكشف التفاصيل

أكد اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال احتفالية “يوم الشهيد”، يبرز حقائق كانت موجودة، مشيرا إلى أن الخونة كانوا يستهدفون تدمير الوطن.

وقال حسن عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، ان الخونة كانوا يستهدفون تدمير الوطن، ويقومون بعمليات إرهابية من أجل ذلك.



عقدة من 14 سنة .. ميسي يفشل في التسجيل والتألق بهذا الملعب

كشف تقرير بثته فضائية العربية، يقول "قليلا ما تواجه عقدة تهديفية لليونيل ميسي، لكن يظل ملعب بايرن ميونخ "أليانز أرينا" ضمن الملاعب القليلة للغاية، التي عجز البرغوث الأرجنتيني عن التسجيل فيها".

زيارة ميسي الأولى لأليانز أرينا عام 2009، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، انتهت المباراه بالتعادل 1-1 دون أن يسجل أهدافا، من بعدها لم يذق الفوز في ألمانيا.



وزير الدفاع الأمريكي: نرفض أي إجراءات تقوض حل الدولتين

قال لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، إن الولايات المتحدة ترفض أي إجراءات تقوض حل الدولتين، وندعو إلى خفض التصعيد والتوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قبل شهر رمضان وموسم الأعياد اليهودية.

وأضاف "أوستن"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقلقون من أنشطتها المزعزعة للاستقرار، وأنها تحقق تقدمًا خطيرًا في المجال النووي.