وزير الدفاع الأمريكي: نرفض أي إجراءات تقوض حل الدولتين

قال لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، إن الولايات المتحدة ترفض أي إجراءات تقوض حل الدولتين، وندعو إلى خفض التصعيد والتوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قبل شهر رمضان وموسم الأعياد اليهودية.

وأضاف "أوستن"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقلقون من أنشطتها المزعزعة للاستقرار، وأنها تحقق تقدمًا خطيرًا في المجال النووي.

وأوضح أن طهران تشكل تهديدًا في المنطقة، بسبب ممارساتها المتعلقة بالسلاح النووي وتطوير المسيرات، لافتا إلى أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لمنع إيران من امتلاك هذا السلاح.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن إسرائيل حليف مهم جدًا لبلاده، وأن الشراكة العسكرية والأمنية معها ستظل قوية، إذ تم العمل على تقوية الروابط بين البلدين.