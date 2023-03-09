وزير الدفاع الأمريكي: لن نسمح لـ إيران بامتلاك أسلحة نووية.. والدبلوماسية الحل

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، إن واشنطن تواصل البحث عن حلول دبلوماسية للأزمة مع إيران، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية.

وقال أوستن، عقب محادثات مع وزير الدفاع الإسرائيلي، "ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية".

وأضاف: "كما قال الرئيس جو بايدن عدة مرات، لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية".

وأوضح أوستن، أن "إيران تظل القوة الرئيسية المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتشكل خطرا ليس على إسرائيل فحسب، بل على الدول الأخرى”.

وقال: "ما زلنا قلقين للغاية بشأن دعم إيران للإرهاب، ووكلائها الخطرين، وتعزيزها لقدراتها النووية، وعدوانها البحري، وهجماتها الإلكترونية، وانتشار الطائرات بدون طيار كأسلحة".