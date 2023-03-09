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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير علني من الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق 14 مارس

أمطار رعدية
أمطار رعدية

كشفت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية٫  تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

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تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بشأن طقس الأسبوع المقبل

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الأرصاد: ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة بداية من اليوم

وقالت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية٫خلال تصريحات تلفزيونية٫: "البلاد تشهد ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحرارة، وتبدأ من اليوم، الخميس، ارتفاعات طفيفة وتدريجية على مستوى درجات الحرارة في شمال البلاد حتى محافظات شمال الصعيد”.

وأضافت: "البلاد تشهد تقلبات فى الأحوال الجوية، موضحة أنه بين اليوم والثانى هناك تغير فى الأحوال الجوية”٫ لافته إلي هذه فترة تقلبات جوية حادة وسريعة خاصة في درجات الحرارة ، مؤكدة أن فصل الشتاء مازال مستمرًا وسينتهي في 20 مارس، موضحة أن هذه  فترة انتقالية بين فصلي الربيع والشتاء.


ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية المواطنين بأهمية المحافظة على نوعية الملابس والقيادة بهدوء تام وعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة.

وفي ذات السياق٫ حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عودة الأجواء الشتوية الماطرة مرة أخرى اعتبارا من الإثنين المقبل الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٣؛ وتشير آخر خرائط الطقس إلى وجود حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء ونشاط رياح على بعض المناطق، وجار متابعتها عن كثب، وسوف يتم التنويه عنها بشكل تفصيلى عند ثبات الحالة.

فيما تشير خرائط الطقس إلى وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية  يوم الاثنين 13 مارس يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء ونشاط للرياح على بعض المناطق

 

أمطار غزيرة ورعدية

ووفقا للتوقعات فإنه من المتوقع أن تشهد البلاد سقوط أمطار غزيرة ورعدية علي شمال مصر حتي وسط الصعيد يوم 14 مارس الجاري.
 

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