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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بفرد خرطوش.. حبس عصابة سرقت مسكن سيدة بمدينة بدر

حبس
حبس

قررت نيابة بدر الجزئية، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مسكن إحدى السيدات بدائرة القسم، وبحوزتهم فرد خرطوش بمدينة بدر بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر لقيامهم بسرقة مسكن إحدى السيدات بدائرة القسم، وبحوزتهم (فرد خرطوش ، عدد من الطلقات لذات العيار).

وبمواجهتهم وإعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وقيامهم بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأقروا بإرتكاب عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها .

حبس 4 أشخاص حبس سرقة مسكن سرقة فرد خرطوش بدر القاهرة

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