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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ممثل هندي شهير يعلن إسلامه ويتزوج سرا من صحفية مصرية| شاهد

الفنان الهندي فيفيان
الفنان الهندي فيفيان دسينا Vivian Dsena

رغم مرور أكثر من عام عن الأنباء المتداولة عن علاقة الفنان الهندي فيفيان دسينا  Vivian Dsena بمصرية، عادت قصته للتداول من جديد بعد إجابته عن سؤال عن صيام شهر رمضان وزواجه رسميا من حبيبته المصرية.

زواج ممثل هندي سرا من مصرية

فجرت صحيفة “هندستان تايمز” مفاجأة عن زواج الفنان الهندي فيفيان دسينا vivian dsena من صحفية مصرية، وأعلن إسلامه للزواج منها.

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ونشرت الصحيفة الهندية أن الممثل الهندي فيفيان دسينا تزوج من حبيبته المصرية “نوران أسامة” ويعيش في مصر منذ أكثر من عام، وأنه أبقى زواجه سرا.

قال مصدر مقرب منه: “تزوج فيفيان من نوران في مصر وأقاما حفل زفاف بسيط"، وتابع مصدر آخر: “يعيش الاثنان معًا منذ أكثر من عام، فيفيان شخص صارم في العلاقات النسائية ولا  يمكن أن يعيش مع سيدة بدون زواج، ويقيمان في مومباي".

الفنان الهندي فيفيان دسينا  Vivian Dsena وزوجته المصرية نوران أسامة

لكن رفض دسينا التعليق على الأمر وطلب التواصل مع مسئول العلاقات العامة الخاص به، لكن سابقا أشار دسينا ، صاحب الـ 34 عامًا ، إلى أنه سيبقي دائمًا زواجه سراً. في مقابلة عام 2022 قال ، "حتى لو تزوجت ، فإن الفرص قليلة لأن يعرفها أي شخص، الزواج مسألة خاصة ويجب أن يظل كذلك ... ليس من المحتمل أن أعلن عن ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا ".

فيفيان دسينا يكشف حقيقة إسلامه

لكن بالتزامن مع نشر هذا التقرير وتصدره الصحف الهندية، استقبل الفنان الهندي فيفيان دسينا  Vivian Dsena العديد من الأسئلة عبر حسابه على موقع إنستجرام، وكان من بينها  اسئلة دينية.

وسأله أحدهم "هل تؤمن بالنبي عيسى" فأجاب، نعم اؤمن به، واستقبل سؤال آخر : "هل تؤمن بالنبي محمد" فأجاب نعم، وسؤال ثالث: "هل ستصوم شهر رمضان"، فأجاب النجم الهندي "نعم إن شاء الله".

تعد هذه اول إجابة واضحة له منذ أكثر من عام، عن ديانته الحالية، فالفنان الهندي الذي ولد في 28 يونيو 1988، في مدينة أوجاين بالهند كان يعتنق الديانة المسيحية، وتابع أنه يتمنى إنجاب أطفال، ويتعلم اللغة العربية حاليا.

زواج فيفيان دسينا ونوران أسامة

سرعان ما تصدرت قصة فيفيان وحبيبته المصرية مواقع التواصل الاجتماعي، بعد زواجهما رسميا، وهي الصحفية المصرية نوران أسامة.

في مقابلة قديمة مع فيفيان لصحيفة "بومباي تايمز" قال أنه وقع في حب نوران الصحفية المصرية منذ أكثر من 4 سنوات، وترجع بداية معرفتهما قبل 5 سنوات ونصف حين تواصلت معه لإجراء مقابلة صحفية، ورتبا الموعد بعد 3 أشهر وسبب حبه لها أنها صادقة، وصبورة ومثابرة.

الزواج السابق لـ فيفيان ديسينا

قبل الزواج من نوران ، تزوج فيفيان من ممثلة هندية في عام 2013، لكن زواجهما لم ينجح ، وتقدموا بطلب للطلاق بعد ثلاث سنوات في عام 2016. وأخيراً انفصلا في عام 2021.

فيفيان دسينا Vivian Dsena نوران أسامة حفل زفاف زواج ممثل هندي

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