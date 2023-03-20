طلب إقامة علاقة جنسية معهم.. أحمد فبرك صورا إباحية لـ12 فتاة بغرض ابتزازهم| القصة الكاملة

استغل شاب يمتلك موهبة في التعامل مع التطبيقات الالكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والواتس اب في أعمال شيطانية لابتزاز الفتيات لتحقيق أهدافه الدنيئة وإشباع شهوته الجنسية عن طريق مراسلة فتيات ومحاولة ابتزازهن وفبركة صورهن على أجساد سيدات عاريات وإرسالها لهن للضغط عليهن لإقامة علاقة جنسية معه وقام بمراسلة 12 فتاة من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة وأسيوط وتهديدهن بالصور حتى يرضخن لرغبته الشهوانية ولكن فشل مخططه الشيطاني حتى أن وقع في قفص محكمة جنايات أسيوط وعاقبته بالسجن 7 سنوات. تفاصيل القصة في هذا التقرير .

12 بلاغ لوزارة الداخلية

بداية الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية 12 بلاغا من فتيات يتهمن شخصا يقوم بتهديدهن عبر تطبيق الواتس اب والفيس بوك والتلجرام ويرسل لهن عبارات تهديد بالتشهير بهن وطلبه منهن إقامة علاقة غير شرعية معهن وبعد رفضهن قام بتركيب صور لهن على أجساد سيدات عاريات وإرسالها لهن للضغط عليهن للخضوع لرغبته .

توصل الأجهزة الأمنية للمتهم

بإجراء التحريات توصلت إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية إلى المتهم " أحمد . ح . م " 25 عاما حاصل على دبلوم زراعة ومقيم مركز أبنوب بأسيوط ، وكشفت التحريات أن المتهم قام بإنشاء حساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك باسم " خلود أحمد " بالإضافة إلى استخدامه رقمين هاتف وقام بمراسلة كلا من " رانا . أ. ع " 18 عاما مقيمة القطامية القاهرة ، و " عبير . ك . م " 41 عاما مقيمة مدينة أسيوط و " روان . ع . س " 18 عاما مقيمة الجيزة ، و " حبيبة . أ . س " 20 عاما مقيمة العجوزة ، الجيزة و " إسراء . ا . ع " مقيمة القاهرة و " سهام . إ . ع " 42 عاما مقيمة الإسكندرية و " الاء . ج . ج " 19 عاما ، مقيمة مركز أبنوب بأسيوط ، و " أميرة . ع . ر "، و "خلود . أ . م " و " منه . ع . م " و " نوران . م . ح " و " أميرة . إ . ع " 23 عاما مقيمة القاهرة .

أقوال الضحايا أمام النيابة العامة

واستمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليهم حيث قالت " الاء . ج . ج " 21 عاما مقيمة بمركز أبنوب انه فوجئت برقم مجهول يرسل إليها رسائل عبر تطبيق الواتس اب وتهديدها بأنه يوجد معه صور لها وطلب منها مقابلتها فرفضت طلبه وقامت بعمل " بلوك " له من على تطبيق الواتس اب ولكن فوجئت بأنه قام بمراسلتها مرة أخرى عبر تطبيق الفيس بوك وهددها بنشر صور لها عارية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقام بأخذ صور من صفحتها على الفيس بوك وإنشاء حساب ووضع صورها عليه ويتحدث منه مع شاب بأبنوب ويطلب منهم كروت شحن فقامت بعمل منشور على حسابها لتحذير أصدقائها من الصفحة المزيفة فقام بتهديدها بتركيب صورها على أجساد سيدات عاريات وقام بعمل جروبات على الفيس بوك والواتس اب ووضع الصور المفبركة عليه وعليها رقم تليفونها قاصدا الطعن في شرفها .

طلب يقيم علاقة مع ابنتي

وقالت " أميرة . إ . ع " إحدى ضحايا المتهم في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اتصل بزوجها منذ 7 أشهر وطلب منه التعرف على ابنتهما " نوران " مهددا بالتشهير بنا في حالة رفضنا طلبة وقام بعمل صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك باسم " خلود أحمد " وقام بفبركة صور إباحية لابنتي ووضعها على الصفحة ووضع رقم تليفوني واسمي وشهر بي وبابنتي .

القبض على المتهم

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبنوب بالاشتراك مع ضباط بقسم المساعدات الفنية من ضبط المتهم وعثر بحوزته على هاتف محمول وبداخله 2 شريحة المرتكب من خلالهما الوقائع كما تبين انه يدير ويستخدم حسابات على تطبيق الواتس اب وبمواجهة المتهم ببلاغ " روان . م . ح " بقيامة بنشر صور شخصية لها على حساب شخصي أنشاه وأداره على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك باسم " خلود أحمد " للتشهير بها والإساءة إلى سمعتها اقر انه كان يريد إقامة علاقة امة معها عبر المحادثات السمعية والسمعية بصرية " فيديو شات " عبر الانترنت ورفضها ذلك .

اعترافات المتهم

وواجه ضباط المباحث المتهم بأقوال باقي المتهمان اعترف بارتكابها بقصد التعرف عليهن وإقامة علاقة آثمة معهن فقام بتركيب صور لهن على صور فتيات في وضع مخل بالآداب العامة ونشرها على موقع الانترنت بقصد الضغط عليهن للرضوخ لطلبه.

إحالة المتهم للجنايات

وأحال المحامي العام لنيابات شمال أسيوط المتهم" أحمد . ح . م " إلى محكمة الجنايات بتهم تهديد المجني عليهن وطلبه إقامة علاقة معهم كرها عنهم وتعرض للمجني عليهم بإتيان إيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية عن طريق وسائل الاتصال بقصد الحصول على منفعة جنسية من المجني عليهم واعتدى على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهم ونشر صور خاصة بالمجني عليهم على الشبكة المعلوماتية كما استغل تقنيات وبرامج معلوماتية في معالجة معطيات " صور " المجني عليهم وربطها بمحتوى مناف للآداب العامة واظهر المجني عليهم بطرق من شانها المساس باعتبارهم وشرفهم .

السجن 7 سنوات

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد مختار الاحمداوي الرئيس بالمحكمة و المستشار حسن سعيد داود عضو المحكمة وأمانة سر خميس محمود ، المتهم بالسجن 7 سنوات .