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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام لـ "جزار " قتل محاسب بمعرض مستلزمات منزلية وأصاب آخر بأسيوط

محكمة
محكمة

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط بإجماع الآراء ، جزار " بالإعدام شنقا ، لقتله محاسب بمعرض أدوات منزلية وإصابة أخر بسبب خلافات مالية بين المتهم وشقيق المجني عليه الأول .


صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحكيم محسن الشربيني وعضوية المستشارين عصام عبد الشكور ، و علاء عامر الرئيسان بالمحكمة ، وأمانة سر زكريا حافظ و محمد علاء راتب .
 

تعود وقائع القضية رقم 8706 جنايات أول أسيوط إلى تلقي قسم شرطة أول أسيوط بلاغا من النجدة بوقوع مشاجرة بمعرض مستلزمات منزلية الكائن بمقر الحزب الوطني بمدينة أسيوط ووجود جثة ومصاب .

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انتقل إلى موقع الحادث ضبط مباحث قسم أول أسيوط وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي والمصاب لتلقي العلاج وانتقل ضباط المباحث إلى مستشفى أسيوط الجامعي وبسؤال المصاب اقر بقيام المتهم " عمرو . ز . م " 42 عاما ، جزار " بالتشاجر مع المجني عليه " محمود . م . م " محاسب بالمعرض وقام المتهم بطعنه بسلاح ابيض مما أدى إلى وفاته وإصابة المجني عليه الثاني .


وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة معللا انه ذهب إلى المجني عليه الأول لان شقيق المجني عليه دل شريكا مع المتهم في شراء قطعة ارض ولم يسدد ثمنها وطالب المجني عليه بالتدخل فوقعت بينهما مشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح ابيض وإصابة المجني عليه الثاني .

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