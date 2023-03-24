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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. مصطفى بكري: ما نمر به من أزمات سوف يمضي.. رد فعل صادم من محمد رمضان بعد اكتشاف مقلب رامز نيفر اند

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة نرصد لكم أبرزها:


 مصطفى بكري: ما نمر به من أزمات سوف يمضي.. فيديو
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه لدينا اليقين، أن ما نمر به من أزمات سوف يمضي، والشعب المصري قادر على مواجهة جميع التحديات التي تواجه الدولة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن الريئيس السيسي تحدث عن الواقع في سيناء، كيف كنا وكيف أصبحنا، معلقا "سيناء قد تعرضت لهجمة ارهابية لا يمكن نسيانها أو تخطيبها بسهولة  ودفعنا ثمنها غاليا.

 

شوقي علام: القرآن الكريم نزل على الرسول في 23 عاما
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن القرآن الكريم نزل على الرسول لـ 23 عاما منها 13 فى مكة و10 فى المدينة، مشيرا إلى أن "أول كلمة بأول آية فى القرآن "اقرأ" وهى تأكيد على أهمية العلم".

وقال شوقي علام، خلال لقاء له لبرنامج “كل يوم فتوى”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”،  أن من فطّر صائما كان له مثل أجره.

 

رد فعل صادم من محمد رمضان بعد اكتشاف مقلب رامز نيفر اند
وقع الفنان محمد رمضان، الضحية الأولي لـ رامز جلال ببرنامج "رامز نيڤر إند"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وانفعل الفنان محمد رمضان فور اكتشاف المقلب وأمسك بكرسي ليضرب به الفنان رامز جلال، وهو ما دفع المتواجدين للتصدي له، مرددا: "إيه يا رامز ده أنا قلبي هيقف، أفرض بلعت لساني مت"، ليرد رامز قائلا: "كرسي يا رمضان هو إحنا بنتخانق في فرح"

 

الأهلي هيخسر برحيله| ميدو : كهربا بيشتري وقت في دفع غرامة الزمالك
علق الكابتن أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، على عدم دفع كهربا الغرامة لنادي الزمالك حتى الآن، قائلا: "كهربا بيشتري وقت.. بيتخذ الإجراءات القانونية والمحامي بتاعه بيماطل".

وأوضح "ميدو"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التأخير في دفع الغرامة يزيد من الفوائد على المبلغ الأصلي،  منوهًا بأن الطريقة التي رحل بها عن نادي الزمالك غير جيدة، مضيفًا: "حد جنبه قاله معلومة غلط".

 

يسرا: المرأة تحظى باهتمام كبير من الدولة.. والفن المصري ربط المنطقة ببعضها
أكدت الفنانة يسرا، أن  المراة المصرية تحظى  باهتمام كبير وحققت نجاحات كبيرة في الدولة، مضيفة:" نعيش في توقيت منصف للمرأة المصرية".

 وقالت يسرا في حوارها في برنامج “عاصمة الفنون” المذاع على قناة “القاهرة الإخبارية”، "المرأة قوية في كل الأحوال  والست لما تعوز حاجة بتعملها".

 

العيب في الرجالة ولا إنتي؟| سؤال محرج لـ رانيا يوسف على الهواء
قالت الفنانة رانيا يوسف، إن هناك رجالا لا تحب الفرفشة، معقبة: "الرجالة النكدية كتير جدا".

وأضافت يوسف، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة المحور: "أنا بنقي الرجالة الغلط والنكديين"، مشيرة: "الرجل في الأول بيبقى فرفوش ولذيذ وعايز يخرج ويسافر وبعد الزواج فيه عمل بيتعمل".

 

وفاء مكي منفعلة: كل واحد يخليه في حالو انا بجاهد في سبيل الله
قالت الفنانة وفاء مكي، إنها خدمتها لنجلها المريض ووالدتها المسنة جهاد في سبيل الله، مضيفة: مش عايزة حاجة من حد وكل واحد يخليه في حالة".

وكشفت الفنانة وفاء مكي خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،عن أسباب رفضها التمثيل مع الفنان عمرو سعد،  لافتة إلى أن المسلسل يتم تصويره في بيروت ويحتاج إلى السفر مدة لا تقل عن 3 أشهر وابني مريض وأمي مسنة وأقوم على رعايتهما ولا أستطيع تركهما طول هذه المدة وحدهم.

 

الفراخ بـ 65 جنيها.. خبر سار من التموين للمواطنين بشأن أسعار السلع
أكد عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الدولة توفر السلع في كافة معارض أهلا رمضان في كافة أنحاء الجمهورية. 

وقال عبد المنعم خليل في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"،: "وصل عدد معارض أهلا رمضان لـ 565 معرضا وشادرا على مستوى الجمهورية"

 

حسام موافي: إعمال العقل من أوامر المولى ويجب القيام بالعبادات دون تفسيرها
أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني،  أنّه من الثابت في العبادات أنها لا تحتمل لماذا، لكن ذلك لا يمنع إعمال العقل، لأنه من أوامر المولى- عز وجل- ، مشيرًا إلى أنه يجب القيام بالعبادات دون تفسيرها.
وقال حسام موافي، خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد،  أن الصيام عبادة من الصعب التخلي عنها، معلقا "أعرف ناس مبتصليش لكن لازم تصوم، ليه؟ الله أعلم، وتعالى شوف الخناقات يوميا لما أقول لعيان افطر"

 

مفاجأة.. الذكاء الاصطناعي يستبعد محمد صلاح من قائمة عظماء ليفربول
نقلا عن فضائية العربية فأن الذكاء الاصطناعي استبعد النجم المصري محمد صلاح من قائمة أعظم لاعبي فريق ليفربول عبر التاريخ رغم أنها ضمت زميله بالفريق الإنجليزي ترنت ألكساندر أرنولد واللاعب الهولندي فريجيل فان دايك ضمن تشكيلة ضمت الأساطير واستبعدت محمد صلاح.

وتابع التقريران برغم أن محمد صلاح أصبح الهداف التاريخي لفريق ليفربول بعد تخطي الأسطورة روبي فاولر برصيد 129 هدفا خلال 6 مواسم فقط وأيضا الهداف التاريخي للفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا لكن بالنسبة للذكاء الاصطناعي فأن أرقام صلاح المذكورة لا تكفي ليكي يدخل قائمة أفضل تشكيلة للاعبي ليفربول عبر التاريخ.

 

محمد رمضان محمد صلاح بسمة وهبة الزمالك نادي الزمالك

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