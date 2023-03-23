الأهلي هيخسر برحيله| ميدو : كهربا بيشتري وقت في دفع غرامة الزمالك

علق الكابتن أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، على عدم دفع كهربا الغرامة لنادي الزمالك حتى الآن، قائلا: "كهربا بيشتري وقت.. بيتخذ الإجراءات القانونية والمحامي بتاعه بيماطل".

وأوضح "ميدو"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التأخير في دفع الغرامة يزيد من الفوائد على المبلغ الأصلي، منوهًا بأن الطريقة التي رحل بها عن نادي الزمالك غير جيدة، مضيفًا: "حد جنبه قاله معلومة غلط".

وأشار إلى أن الزمن لو عاد بكهربا لن يرحل عن الزمالك بهذه الطريقة، مضيفًا: "مفيد للنادي الأهلي وأفضل لاعب في هجوم الأهلي.. ولو مشي من الأهلي هو اللي هيخسر".