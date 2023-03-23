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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة.. الذكاء الاصطناعي يستبعد محمد صلاح من قائمة عظماء ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

نقلا عن فضائية العربية فأن الذكاء الاصطناعي استبعد النجم المصري محمد صلاح من قائمة أعظم لاعبي فريق ليفربول عبر التاريخ رغم أنها ضمت زميله بالفريق الإنجليزي ترنت ألكساندر أرنولد واللاعب الهولندي فريجيل فان دايك ضمن تشكيلة ضمت الأساطير واستبعدت محمد صلاح.

 

الهداف التاريخي لفريق ليفربول

 

وتابع التقريران برغم أن محمد صلاح أصبح الهداف التاريخي لفريق ليفربول بعد تخطي الأسطورة روبي فاولر برصيد 129 هدفا خلال 6 مواسم فقط وأيضا الهداف التاريخي للفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا لكن بالنسبة للذكاء الاصطناعي فأن أرقام صلاح المذكورة لا تكفي ليكي يدخل قائمة أفضل تشكيلة للاعبي ليفربول عبر التاريخ.

محمد صلاح فريق ليفربول ترنت ألكساندر أرنولد روبي فاولر فريجيل فان دايك

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