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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمشاركة عائلة محمد صلاح.. شكرا للهضبة عمرو دياب تتصدر تريند تويتر

محمد صلاح برفقه عائلته
محمد صلاح برفقه عائلته

طرح الفنان عمرو دياب، أغنية جديدة والتي تحمل أسم “شكرا”، في إعلان لصالح إحدي شركات الاتصالات، وظهر اللاعب محمد صلاح برفقه زوجته وبناته.

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “شكرا عمرو دياب”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتصدر هاشتاج “شكرا عمرو دياب”، قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التغريدات من قبل رواد السوشيال ميديا تعليقًا علي أغنية عمرو دياب، وظهور محمد صلاح برفقه أسرته، كالاتي: 

ويستعد المطرب عمرو دياب لإحياء حفل غنائى يوم 18من شهر مايو القادم، على مسرح أرينا الكويت، فى أول حفل له على هذا المسرح.

يأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من الحفلات التى تعاقد عليها عمرو دياب مؤخرا فى أكثر من دولة عربية وخليجية يبدأها نهاية أبريل القادم.
 

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