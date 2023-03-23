رد فعل صادم من محمد رمضان بعد اكتشاف مقلب رامز نيفر اند

قلبي هيقف..

وقع الفنان محمد رمضان، الضحية الأولي لـ رامز جلال ببرنامج "رامز نيڤر إند"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".





وانفعل الفنان محمد رمضان فور اكتشاف المقلب وأمسك بكرسي ليضرب به الفنان رامز جلال، وهو ما دفع المتواجدين للتصدي له، مرددا: "إيه يا رامز ده أنا قلبي هيقف، أفرض بلعت لساني مت"، ليرد رامز قائلا: "كرسي يا رمضان هو إحنا بنتخانق في فرح".

وعلق الفنان رامز جلال فور وصول محمد رمضان، قائلا: "هقضي على أسطورة نمبر وان واعرفه ان النجومية مش أرقام وعربيته كلها أوهام".

ومن أيام طرح رامز، برومر البرنامج عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليه قائلاً، :"بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، والستر والتيسير من الله وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر



ووقع عددًا كبيرًا من نجوم الفن والإعلام والرياضة، ضحايا لمقلب رامز جلال، مثل محمد الغيطي، خبيرة الأتيكيت أمينة شلباية.



وكشف البرومو أيضًا أبرز الضحايا في البرنامج ومنهم أحمد السقا، محمد رمضان، رضا عبد العال، إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، محمود كهربا، هنادي مهنا، مصطفى كامل، محمد فراج، مصطفى يونس، غادة إبراهيم، شيماء سيف، رنا رئيس، محمد ثروت، أحمد حاتم، أمير عيد، ميلا الزهراني.





