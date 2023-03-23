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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العيب في الرجالة ولا إنتي؟| سؤال محرج لـ رانيا يوسف على الهواء

رانيا يوسف
رانيا يوسف

قالت الفنانة رانيا يوسف، إن هناك رجالا لا تحب الفرفشة، معقبة: "الرجالة النكدية كتير جدا".

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وأضافت يوسف، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة المحور: "أنا بنقي الرجالة الغلط والنكديين"، مشيرة: "الرجل في الأول بيبقى فرفوش ولذيذ وعايز يخرج ويسافر وبعد الزواج فيه عمل بيتعمل".

 

وردت الفنانة رانيا يوسف على سؤال الإعلامية بسمة وهبة على الهواء: "العيب في الرجالة ولا فيكي؟"، لترد قائلة: "المشكلة فيا أنا اللي بنقي غلط وبتخدع".

 

وأشارت الفنانة رانيا يوسف،: "في الزواج أنا بحس مش بفكر وبدفع ثمن إحساسي"، مضيفة: "لحد دلوقتي لو عاوزه أتجوز حد غني هتجوز أغنى حد في الوطن العربي بعد رُبع ساعة، أنا مش بتاعة فلوس".
 

رانيا يوسف الفنانة رانيا يوسف الوطن العربي الاعلاميه بسمة وهبة الرجالة

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