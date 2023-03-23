العيب في الرجالة ولا إنتي؟| سؤال محرج لـ رانيا يوسف على الهواء

قالت الفنانة رانيا يوسف، إن هناك رجالا لا تحب الفرفشة، معقبة: "الرجالة النكدية كتير جدا".

وأضافت يوسف، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة المحور: "أنا بنقي الرجالة الغلط والنكديين"، مشيرة: "الرجل في الأول بيبقى فرفوش ولذيذ وعايز يخرج ويسافر وبعد الزواج فيه عمل بيتعمل".

وردت الفنانة رانيا يوسف على سؤال الإعلامية بسمة وهبة على الهواء: "العيب في الرجالة ولا فيكي؟"، لترد قائلة: "المشكلة فيا أنا اللي بنقي غلط وبتخدع".

وأشارت الفنانة رانيا يوسف،: "في الزواج أنا بحس مش بفكر وبدفع ثمن إحساسي"، مضيفة: "لحد دلوقتي لو عاوزه أتجوز حد غني هتجوز أغنى حد في الوطن العربي بعد رُبع ساعة، أنا مش بتاعة فلوس".

