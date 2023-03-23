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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يسرا: المرأة تحظى باهتمام كبير من الدولة.. والفن المصري ربط المنطقة ببعضها

يسرا
يسرا

أكدت الفنانة يسرا، أن  المراة المصرية تحظى  باهتمام كبير وحققت نجاحات كبيرة في الدولة، مضيفة:" نعيش في توقيت منصف للمرأة المصرية".

 

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 وقالت يسرا في حوارها في برنامج “عاصمة الفنون” المذاع على قناة “القاهرة الإخبارية”، "المرأة قوية في كل الأحوال  والست لما تعوز حاجة بتعملها".

وأضافت يسرا: "الفن المصري ممتد من المحيط للخليج ، وتاريخ الفن المصري كبير والفن المصري ممتد منذ اكثر من 100 عام".

وتابعت يسرا: "الفن المصري ربط المنطقة العربية ببعضها البعض، وكافة الشعوب العربية يحبون ويتابعون الفنانين والمطربين المصريين بحب وعشق ".

وأكملت يسرا: "هناك تطور كبير في مجال الفن بالمنطقة العربية في التقنيات المستخدمة في تنفيذ الاعمال الفنية والدرامية ".

 

يسرا الفنانة يسرا الفن المصري عاصمة الفنون اخبار التوك شو

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