يسرا: المرأة تحظى باهتمام كبير من الدولة.. والفن المصري ربط المنطقة ببعضها

أكدت الفنانة يسرا، أن المراة المصرية تحظى باهتمام كبير وحققت نجاحات كبيرة في الدولة، مضيفة:" نعيش في توقيت منصف للمرأة المصرية".

وقالت يسرا في حوارها في برنامج “عاصمة الفنون” المذاع على قناة “القاهرة الإخبارية”، "المرأة قوية في كل الأحوال والست لما تعوز حاجة بتعملها".

وأضافت يسرا: "الفن المصري ممتد من المحيط للخليج ، وتاريخ الفن المصري كبير والفن المصري ممتد منذ اكثر من 100 عام".

وتابعت يسرا: "الفن المصري ربط المنطقة العربية ببعضها البعض، وكافة الشعوب العربية يحبون ويتابعون الفنانين والمطربين المصريين بحب وعشق ".

وأكملت يسرا: "هناك تطور كبير في مجال الفن بالمنطقة العربية في التقنيات المستخدمة في تنفيذ الاعمال الفنية والدرامية ".