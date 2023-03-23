يسرا: كل شخصية قدمتها بها ملمح من حياتي.. فيديو

أكدت الفنانة يسرا، أنها قدمت أعمال درامية كثيرة، لكنها قررت هذا العام تقديم اللون الكوميدي، مضيفة "شعرت أن الناس تريد أن تدخل في حالة من الضحك و"الفرفشة".

وأضافت يسرا في حوارها في برنامج “ عاصمة الفنون ” المذاع على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " شخصيتي الحقيقية تكره النكد، وشخصية "سميحة" التي أقدمها في "1000 حمد لله على السلامة" هي شخصية امرأة لم تبذل أي مجهود، لأن زوجها كان يقدم لها كل شيء في الحياة.

وأضافت أن سميحة شخصية ساذجة ليس لديها سوء نية تجاه أي شيء، لكن في رحلتها للحصول على ميراثها، كان لابد أن تكون شخصيتها الجديدة، هذه الشخصية التي تبدو للناس قوية، لكنها من داخلها هشة جدا.

وتابعت :" كل شخصية قدمتها في رحلة التمثيل بها ملمح من حياتي الحقيقية، فحياة الإنسان لها أكثر من وجه ومن معنى، يمر بلحظات دراما ودموع، ولحظات كوميدية وضحك، ولحظات تفكير، فالإنسان شخص متناقض له الكثير من الحالات وليس حالة واحدة".