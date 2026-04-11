سيف تقا: الكرة المصرية تتطور بشكل مذهل.. واللاعب التونسي أقوى



أكد التونسي سيف تقا لاعب وادي دجلة الحالي والإفريقي التونسي ولانس الفرنسي السابق، أن الكرة المصرية تتطور بشكل مذهل منذ قدومه قبل 6 سنوات.

وقال: هناك اختلاف كبير بين الكرة المصرية في بداياتي والآن، التطور مذهل وسريع.. الآن ليست هناك فوارق كبيرة بين الأندية، لم تعد هناك نتائج مضمونة أو مؤكدة، يستطيع أي فريق هزيمة أي فريق مهما كانت فوارق الإمكانيات المادية والقدرات الفنية والبدنية.

وتابع "تقا" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الدوري المصري حاليًا أقوى بكثير من الدوري التونسي، اللاعبين في مصر أصبحوا حاليًا أكثر انضباطًا وشغفًا للتطور لمواكبة التحديث العالمي.

ولفت إلى أن المنافسة حاليًا اتسعت لتشمل عدة أندية بعدما كانت مقتصرة بين ثنائية الأهلي والزمالك، الآن لديك منافسين جدد أبرزهم بيراميدز والمصري ووادي دجلة وسيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت.

وأضاف لاعب لانس الفرنسي السابق: الفارق بين اللاعب المصري واللاعب التونسي، الأخير أكثر انضباطًا وفهمًا لطرق اللعب والتكتيكات الفنية وأسرع تنفيذًا لتعليمات المدربين، بعكس اللاعب المصري الذي يحتاج وقتًا أطول لفهم طبيعة التكليفات أو المهام التي يريدها المدرب لأنها بمثابة معلومات جديدة عليه.

وواصل لاعب النادي الإفريقي التونسي السابق: الكورة المصرية اختلفت كثيرًا وتطورت بشكل متسارع، وهذا أحد أسباب استمراري في اللعب للأندية المصرية لأنني مستمتع بما يحدث هنا.

واختتم سيف تقا حديثه: التطور الذي يحدث في الدوري المصري تجده أيضًا في الملاعب التي تجعلك تظهر وتلعب بشكل أفضل، منوها بأن الماديات تمنحك حوافز ودوافع لمنح فريقك أكثر من 100 % من مجهودك، ومع الوقت الكرة المصرية ستكون أفضل من الآن أيضًَا.