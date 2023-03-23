1000حمدالله ع السلامة 1| الأزمات تلاحق يسرا وأبناءها بعد عودتهم لمصر

عرضت اليوم الحلقة الأولى من مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة بطولة الفنانة يسرا على شاشة cbc .

وشهدت أحداث الحلقة الأولى تبديل شنطة سميحة “يسرا” مع شنطة السائح "كيرشيك" الذي تنتهي رحلته قبل رحلة سميحة التي تنزعج من ضياع 1000 دولار كل ما تمتلك من أموال.

تركب سميحة و أولادها التاكسي و تنظر من النافذة و الهواء يلفحها تنظر لشوارع مصر الجديدة و شوارعها و تمثال رمسيس، يتجة التاكسي لوسط البلد حيث شقة سميحة و جلال القديمة، تدخل سميحة شقتها و تسترجع الذكريات وهي تحكيها لأولادها لتكتشف ان الشقة يسكنها اشخاص ىخرون.

قصة المسلسل

وتدور قصة المسلسل حول سيدة مقيمة فى كندا وتعمل دكتورة إعلام منذ سنوات طويلة ، إلى أن يتوفي زوجها فى مصر وتضطر إلى العودة لتنفيذ وصية جوزها من أجل حصولها على الميراث، وتتعرض خلال تنفيذ هذه الوصية إلى كثير من المواقف الكوميدية التى تجمعها بشيماء سيف ومحمد ثروت، بالإضافة إلى النجوم الشباب مايان السيد ومطرب المهرجانات عنبة.

تغيير اسم المسلسل بسبب مسلسل قديم لحسن حسني وهالة فاخر

وبدأت يسرا تصوير مسلسلها الجديد وكان يحمل اسم حمدالله على السلامة، وبعدها قامت بتغيير اسم المسلسل بعد اكتشافها وجود مسلسل بنفس الاسم كان قد قدمه الفنان حسن حسني وهالة فاخر عام 2007، ليصبح 1000 حمدالله على السلامة.

نيولوك يسرا فى المسلسل

وفاجأت يسرا جمهورها فور طرح البوسترات الرسمية للمسلسل بالظهور بلوك جديد ومختلف تماما، يتناسب مع شخصية الدكتورة التى تجسدها ضمن أحداث المسلسل، حيث ظهرت بتسريحة شعر جديدة مع ارتداء نظارة مما تسبب فى تغيير كبير في ملامحها.

أبطال مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة

مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة تدور أحداثه فى إطار اجتماعي كوميدي ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الدراما وعلى رأسهم الفنانة الكبيرة يسرا و شيماء سيف ومحمد ثروت ومايان السيد وآدم الشرقاوي والمطرب عنبه واوتاكا والمسلسل من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح ومن إنتاج جمال العدل.