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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يسرا: لهذا السبب أحب تقديم الوجوه الشابة في أعمال الفنية

يسرا
يسرا

كشفت الفنانة يسرا، سبب حرصها على تقديم وجوه شابة في الأعمال الفنية الخاصة بها سواء كانت درامية أو سينمائية.

 

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 وقالت يسرا في حوارها في برنامج “عاصمة الفنون”  المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"،: "ده حق الوجوه الشابة عليا".

 

 وأضافت يسرا: "أنا كنت أتمنى أن يمد لي نجم كبير يده في بداية مشواري الفني ويؤمن بموهبتي ويقدمني للجمهور".

 

 وتابعت يسرا: "نجاح الوجوه الشابة في أعمالي الفنية شيء يفرحني ويسعدني بشكل كبير".

 

 وأكملت يسرا: "لدينا في المجتمع قضايا كثيرة للمرأة من الممكن أن يتم تناولها في الأعمال الفنية ويجب البحث عن طرق ملائمة لمعالجتها".

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