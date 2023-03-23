يسرا: لهذا السبب أحب تقديم الوجوه الشابة في أعمال الفنية

كشفت الفنانة يسرا، سبب حرصها على تقديم وجوه شابة في الأعمال الفنية الخاصة بها سواء كانت درامية أو سينمائية.

وقالت يسرا في حوارها في برنامج “عاصمة الفنون” المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"،: "ده حق الوجوه الشابة عليا".

وأضافت يسرا: "أنا كنت أتمنى أن يمد لي نجم كبير يده في بداية مشواري الفني ويؤمن بموهبتي ويقدمني للجمهور".

وتابعت يسرا: "نجاح الوجوه الشابة في أعمالي الفنية شيء يفرحني ويسعدني بشكل كبير".

وأكملت يسرا: "لدينا في المجتمع قضايا كثيرة للمرأة من الممكن أن يتم تناولها في الأعمال الفنية ويجب البحث عن طرق ملائمة لمعالجتها".