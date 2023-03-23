حكم تأخير الإفطار في رمضان إلى ما بعد الصلاة.. المفتي يجيب

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الإفطار سنة كريمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتناول التمر أو شربة ماء، أيا كان.

وكشف شوقي علام، خلال لقاء له لبرنامج “كل يوم فتوى”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، عن حكم تأخير الفطور في رمضان إلى ما بعد صلاة المغرب، في شهر رمضان الفضيل، موضحا أنه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة أن الإنسان يقدم على الإفطار أولا.

الإنسان يقدم على الإفطار

وتابع مفتي الديار المصرية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقدم على الإفطار، بتناول التمر، قائلا:«الإنسان يقدم على الإفطار".

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