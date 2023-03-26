أخبار الرياضة .. أول رد فعل من وزارة الرياضة بشأن عودة مرتضي منصور .. مهاجم جديد في الأهلي بأمر كولر .. ظهور شخص غريب بجانب محمد صلاح

يقدم موقع صدى البلد الإخباري خدمه النشرة الرياضة لمتابعة الأحداث الرياضية التي حدثت في الساعات الأولي من صباح اليوم الاحد الموافق 26-3-2023 ولعل أبرزها استعدادات الزمالك لعودة مرتضي منصور وترقب جماهير الأهلي لصفقة المهاجم الجديد .

الزمالك يرسل الدفعة الأخيرة من مستحقات جروس

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن مسؤولي النادي، أرسلوا الدفعة الأخيرة من مستحقات المدير الفني السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك.

بعد الفوز على البرازيل .. منتخب المغرب يتوجه إلى مدريد

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب التوجه نحو العاصمة الاسبانية مدريد بعد الفوز علي البرازيل بنتيجة هدفين مقابل هدف وديا .

قرار عاجل من كولر بشأن صفقة المهاجم الجديد لـ الأهلي

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عن قرار مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بشأن أولى صفقات موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

خرج من حسابات كولر.. 3 أندية تسعى للتعاقد مع مدافع الأهلي

خرج أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، ليصبح رحيل اللاعب خلال الانتقالات الصيفية القادمة أمر حتمي.

مدير فني مصري مؤقت للزمالك مع عودة مرتضى منصور

يعيش نادي الزمالك حالة استثنائية خلال الفترة الماضية من نتائج سلبية والخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ملخص وأهداف فوز منتخب المغرب على البرازيل 2-1 وديا

حقق منتخب المغرب الفوز علي منافسه البرازيل بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت علي ملعب طنجة خلال فترة التوقف الدولي.

شكوى سرية من فيوتشر تقلب الموازين في الكونفيدرالية

كشف عبدالظاهر السقا المدير الرياضي بنادي فيوتشر عن تقديمه شكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” قبل مواجهة بيراميدز في الكونفيدرالية .

الزمالك يستعد لتحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة بعد عودة مرتضى منصور

أكد سليمان وهدان القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك، خروج مرتضى منصور من السجن اليوم الأحد.

ميدو: ظهور شخص غريب بجوار محمد صلاح بعد مباراة مصر ومالاوي مصيبة

انتقد أحمد حسام ميدو، ظهور أحد الأشخاص بجوار محمد صلاح في أرض الملعب بعد مباراة منتخب مصر الوطني ضد مالاوي في تصفيات كأس الأمم.



حقيقة رحيل ديانج وتاو وسافيو عن الأهلي.. ومفاوضات موليكا

كشف الإعلامي هاني حتحوت، حقيقة رحيل ثنائي الأهلي الأجنبي بيرسي تاو وديانج بعد ارتباطهما ببعض العروض الخارجية بجانب موقف النادي من التعاقد مع جاكسون موليكا.

وزير الرياضة يكشف تفاصيل لقائه مع محمد صلاح بعد نهاية مباراة المنتخب الأخيرة|فيديو

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تفاصيل اجتماعه مع لاعب المنتخب الوطني محمد صلاح، ورئيس اتحاد الكرة، جمال علام، عقب مباراة المنتخب الوطني الأخيرة.

وزير الرياضة: رئيس الزمالك قضى مدته في السجن وندرس موقفه القانوني

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الإعلام الرياضي في مصر، إعلام حر ولن يتم تقييده، ولكن هناك من يتحدث عبر المنابر الإعلامية لا يمثل منظومة الرياضة، كما أن النقد البناء مباح وليس السلبي.