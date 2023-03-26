ميدو: ظهور شخص غريب بجوار محمد صلاح بعد مباراة مصر ومالاوي مصيبة

انتقد أحمد حسام ميدو، ظهور أحد الأشخاص بجوار محمد صلاح في أرض الملعب بعد مباراة منتخب مصر الوطني ضد مالاوي في تصفيات كأس الأمم.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ظهور شخص غريب في ملعب مباراة مصر ومالاوي مصيبة في التأمين".

وأضاف ميدو: "انتوا عارفين لو الشخص اللي كان موجود في الملعب ونزل جنب محمد صلاح، كان معاه حاجة في إيده، أو اتعرض لمحمد صلاح بأي شئ، عارفين ده هيكون صداه عامل ازاي في العالم".

واختتم: "أرجوكم ناخد بالنا من الناس اللي بتدخل الملعب، مينفعش أي حد ينزل الملعب ولو الراجل ده لا قدر الله معاه حاجة، لازم يكون في تأمين بشكل أفضل".