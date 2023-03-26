بعد الفوز على البرازيل .. منتخب المغرب يتوجه إلى مدريد

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب التوجه نحو العاصمة الاسبانية مدريد بعد الفوز علي البرازيل بنتيجة هدفين مقابل هدف وديا .

ويواجه منتخب المغرب منافسه بيرو وديا الثلاثاء المقبل على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" بمدريد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت " القاهرة ".

وقال الركراكي خلال تصريحاته بعد مباراة البرازيل : مواجهة بيرو ستكون صعبة بسبب توقيتها وخصوصا اننا سنخوض المباراة في الصيام لن أعطي أعذار وسنسعي للفوز لان الجماهير تنتظر ذلك وهذا حقهم .

وأكمل : علينا إعطاء بعض اللاعبين فرصة من اجل الدفاع عن حظوظهم والافضل هو من سيشارك .

فوز منتخب المغرب علي البرازيل

حقق منتخب المغرب الفوز علي منافسه البرازيل بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت علي ملعب طنجة خلال فترة التوقف الدولي.

وسجل هدف منتخب المغرب الأول سفيان بوفال في الدقيقة 29 وتعادل منتخب البرازيل في الدقيقة 67 قبل أن يحسم أسود الأطلس الفوز بهدف لـ عبدالحميد صابيري في الدقيقة 79 من عمر اللقاء .