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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يكشف تفاصيل لقائه مع محمد صلاح بعد نهاية مباراة المنتخب الأخيرة|فيديو

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تفاصيل اجتماعه مع لاعب المنتخب الوطني محمد صلاح، ورئيس اتحاد الكرة، جمال علام، عقب مباراة المنتخب الوطني الأخيرة.

وأضاف صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدي البلد، أن محمد صلاح طالب مسئولي منظومة كرة القدم، بأهمية حصول اللاعبين على رواتبهم كاملة، وعدم تأخيرها، من أجل أن تركيز اللاعبين في الملعب فقط.

وتابع: الوزارة تقوم بدعم جميع المنتخبات الوطنية بالتنسيق مع اتحاد الكرة، خاصة المنتخب الأولمبي، موضحًا أننا نملك لاعبين على مستوى عال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة تسعى لعودة الثقة لمنظومة كرة القدم المصرية، خاصة بعد فشل التأهل لمونديال قطر، والفوز بكأس الأمم الأفريقية.

وأشار وزير الرياضة إلى أن هناك رغبة في عودة الجماهير بأعداد كبيرة خاصة في مباريات المنتخب الوطني الأول والأولمبي، من أجل التأهل لأولمبياد باريس ونهائيات كأس العالم المقبلة.

أشرف صبحي محمد صلاح اتحاد الكرة الوزارة المنتخب الأولمبي وزير الرياضة

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