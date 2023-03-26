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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من كولر بشأن صفقة المهاجم الجديد لـ الأهلي

صدى البلد

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عن قرار مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بشأن أولى صفقات موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "مارسيل كولر أشاد بمهاجم فاركو أحمد شريف وطلب التعاقد معه في الميركاتو الصيفي 2023".

 

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، نظيره الهلال السوادني يوم السبت المقبل في اطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مباريات الأهلي في رمضان

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، 5 مباريات نارية قابلة للزيادة، خلال شهر رمضان.

ويبدأ فريق الأهلي شهر رمضان بمباراة حاسمة أمام الهلال السوداني، يوم 1 أبريل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويحتاج الأهلي إلى الفوز من أجل مواصلة مشوار استعادة الأميرة السمراء خلال الموسم الجاري.

وتأتي مباريات الأهلي كالتالي:


الأهلي ضد الهلال السوداني - دوري أبطال إفريقيا - 1 أبريل.
الأهلي ضد غزل المحلة - الدوري المصري - 5 أبريل.
الأهلي ضد فيوتشر - الدوري المصري - 9 أبريل.
الأهلي ضد فاركو - الدوري المصري - 14 أبريل.
الأهلي ضد سموحة - الدوري المصري - 18 أبريل.

ويخوض النادي الأهلي، مباراة نهائي كأس مصر، أمام بيراميدز، خلال شهر رمضان أيضًا، وفقًا لتصريحات عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية.

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