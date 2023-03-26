وزير الرياضة: رئيس الزمالك قضى مدته في السجن وندرس موقفه القانوني

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الإعلام الرياضي في مصر، إعلام حر ولن يتم تقييده، ولكن هناك من يتحدث عبر المنابر الإعلامية لا يمثل منظومة الرياضة، كما أن النقد البناء مباح وليس السلبي.

وأوضح صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدي البلد، أن رئيس الزمالك قضى مدته في الحبس، ولكن عندما يتم إصدار أي بيان في أزمة الزمالك سيكون عقب دراسته بشكل دقيق من قبل اللجنة القانونية بالوزارة.

وأضاف: الوزارة تعكف حاليا على مراجعة لائحة نادي الزمالك، ولن نصدر قرارا عشوائيا في أزمة رئيس نادي الزمالك، دون الاستناد على مواد قانونية، والوزارة ليس لها مصلحة في أزمة الزمالك.

وتابع: «بيان وزارة الرياضة لا يوجه إلى أحد بعينه، ولكن هناك لجنة قانونية هي من تبت في التجاوزات الرياضية».