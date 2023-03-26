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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خرج من حسابات كولر.. 3 أندية تسعى للتعاقد مع مدافع الأهلي

الاهلي
الاهلي

خرج أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، ليصبح رحيل اللاعب خلال الانتقالات الصيفية القادمة أمر حتمي.

وكشف أحمد حسن لاعب النادي الأهلي السابق عن سباق قوي بين الثلاثي فيوتشر وسموحة والبنك الأهلي للحصول علي خدمات أيمن أشرف خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة . 


وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك " سباق بين (فيوتشر وسموحة والبنك الأهلي) للحصول على توقيع أيمن أشرف بعد تأكد رحيله عن الأهلي".


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الهلال السوداني مساء السبت 1 إبريل المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال أفريقيا.

الأهلى كولر أحمد حسن فيوتشر البنك الاهلي أيمن أشرف

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