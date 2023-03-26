مدير فني مصري مؤقت للزمالك مع عودة مرتضى منصور

يعيش نادي الزمالك حالة استثنائية خلال الفترة الماضية من نتائج سلبية والخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد نادي الزمالك للخروج من الدوامة الحالية والعودة للطريق الصحيح والبطولات خصوصا بعد خروج مرتضي منصور رئيس النادي مما يدعو للاستقرار والهدوء داخل القلعة البيضاء .

ويتولى قيادة الزمالك مدير فني مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة، ووفقا للإعلامي أحمد حسام ميدو، فإن الزمالك سيتعاقد مع مدير فني أجنبي جيد جدا ليقود الفريق خلفا للبرتغالي فيريرا.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مرتضى منصور سيخرج اليوم الأحد من السجن، ويوم الخميس سيتواجد في نادي الزمالك، وسيعقد يوم الأحد مؤتمرا صحفيا"

واختتم: "قولا واحدا مرتضى منصور سيعود لرئاسة الزمالك بشكل طبيعي بعد خروجه من السجن" .

مدير فني اجنبي للزمالك خلفا لـ خالد جلال

وكان نادي الزمالك قد أنهي التعاقد مع البرتغالي فيريرا بالتراضي علي ان يتولي مدرب من ابناء الفارس الابيض بعد مباراة الفريق امام البنك الاهلي ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة وفق تصريحات سليمان وهدان، نائب رئيس نادي الزمالك .

كما أكد الإعلامي خالد الغندور في تصريحات إذاعية سابقة، أن نادي الزمالك سيعلن عن تولي خالد جلال المهمة بشكل رسمي بعد مباراة البنك الأهلي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي .

وأضاف الغندور أن خالد جلال سيبقى في القيادة الفنية للفريق برفقة أيمن طاهر، مدرب حراس المرمى، وسيتم منحه حرية اختيار الطاقم المعاون له، على أن يقود الفريق الأبيض مدير فني أجنبي بداية من الموسم المقبل.