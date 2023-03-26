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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة رحيل ديانج وتاو وسافيو عن الأهلي.. ومفاوضات موليكا

الاهلي
الاهلي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، حقيقة رحيل ثنائي الأهلي الأجنبي بيرسي تاو وديانج بعد ارتباطهما ببعض العروض الخارجية بجانب موقف النادي من التعاقد مع جاكسون موليكا.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، أن السويسري مارسيل كولر متمسك باستمرار بيرسي تاو نظرا لتراجع مستوى لاعبي الهجوم وتميز تاو على المستوى الفردي والجماعي مقارنة بزملائه، في المقابل لا يوجد إجماع من مسئولي الكرة بالأهلي على بيرسي تاو، بسبب إصاباته المتكررة والتي تحرم الفريق منه وهو ما يجعل البعض داخل النادي يرحب برحيله حال وصل عرض مناسب.

وأوضح حتحوت، إن مارسيل كولر يرحب برحيل المالي أليو ديانج عن الأهلي في ظل وجود بدائل في وسط الملعب، كما هو حال موقف إدارة النادي، لكن هناك اتفاق على أن رحيل لاعب الوسط المالي مرهون بوصول عرض مالي مغري لا يمكن رفضه.

وتابع أن هناك إجماع من جانب إدارة الأهلي، وكولر على رحيل برونو سافيو لعدم القناعة الفنية بجانب الأزمة التي صاحبت فشل النادي في التعاقد مع مواطنه جوستافو سوزا، فيما يتمسك السويسري مارسيل كولر بالمهاجم الكونغولي جاكسون موليكا ويضعه على رأس أولوياته في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

وشدد حتحوت على أن إدارة الأهلي أيضا لديها اقتناع تام باللاعب موليكا، لكن تمسك بشكتاش باللاعب والمبالغة في المقابل المالي قد يهدد تنفيذ طلب كولر.

بيرسي تاو ديانج موليكا الأهلى كولر

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