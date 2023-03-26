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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الموريتاني بيدا دحان حكما لمباراة مصر ومالاوي

مصر ومالاوي
مصر ومالاوي

تغادر بعثة  المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم  إلى مالاوى مساء اليوم الأحد على متن طائرة خاصة ، استعداد لمواجهة مالاوي يوم الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

​ومن المقرر أن تقام المباراة بين مصر ومالاوي في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل وسيتم إذاعتها بشكل حصري عبر قنوات بي إن سبورت المشفرة .

وأعلن الكاف اختيار الموريتاني بيدا دحان حكما لمباراة مالاوي ومصر، ويعاونه مواطنيه يوسف محمد محمود وبونا نداي.
وكان المنتخب الوطنى حقق الفوز على نظيره مالاوى بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاول الجمعة على استاد الدفاع الجوى بالجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

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