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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحققت كل أركان الجريمة.. القبض على مهاجم فاركو في الأراضي السودانية

فاركو
فاركو

كشفت تقارير صحفية، عن قرار المحكمة السودانية بالقبض على سيف تيري، مهاجم نادي فاركو، ومنعه من السفر.

وقالت صحيفة “كفرووتر” السودانية: “ أمرت المحكمة بالقبض على لاعب المنتخب الوطني ونادي فاركو المصري وفقا للمادة 178 والمادة 180وذلك بعد أن تحققت كل أركان الجريمة وحصول اللاعب على المال من التازي، من رئيس نادي المريخ الشرفي الشيخ أحمد التازي”.

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وأضافت: “نادي المريخ ليس طرفا في القضية بل ان القضية قضية تتعلق بالمواد المذكورة واكتمال كافة اركان الجريمة المرتكبة من اللاعب مع اخفاء نفسه عن السلطات السودانية”.

القبض على مهاجم فاركو

واختتمت: “وقررت المحكمة قبول استئناف التازي والقبض على مهاجم فاركو وحظره من السفر”.

فاركو سيف تيري مهاجم نادي فاركو المحكمة السودانية المريخ

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