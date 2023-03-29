إحالة 84 محضرًا بالمخالفات التموينية التي تم ضبطها للنيابة العامة بالدقهلية |صور

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار..

وأوضح المحافظ أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة

وقال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 84 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة..

وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها..

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها...

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت المنصورة ودكرنس وشربين ومنية النصر والمنزلة ونبروه وطلخا وبلقاس وتمي الامديد واجا وميت غمر ومحلة دمنه وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محضر تجميع دقيق بكمية قدرها 14 شيكارة و11 محضر عدم مطابقة للمواصفات و29 محضر نقص وزن ، 28 محضر عدم إعلان عن الاسعار و10محاضرعدم وجود شهادة محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( تموين اسماك) و عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية محضر تجميع سلع تموينية بقيمة ٢٧٠٧ جنيهات و محضر غش تجاري وقد تم التحفظ على 165 كجم لحوم واسماك مجمدة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

و استمرت اعمال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء باشراف ومتابعة رؤساء المراكز والمدن والاحياء ففي مركز ومدينة بلقاس تم تنفيذ اعمال اللجنة باشراف ومتابعة المحاسب غاده الحمادي رئيس المركز والمدينة وبمركز ومدينة المنصورة باشراف ومتابعة اللواء سمير صدقي رئيس المركز والمدينة وبمركز ومدينةبلقاس باشراف ومتابعة المحاسب غاده الحمادي رئيس المركز والمدينة، وبمركز ومدينة ميت غمر باشراف ومتابعة اللواء وجدي الجرواني رئيس المركز والمدينة وبمركز ومدينة اجا باشراف ومتابعة السيد، حاتم قابيل رئيس المركز والمدينة وبمركز ومدينة تمي الامديد باشراف ومتابعة المحاسب سيد النخيلي رئيس المركز والمدينة، وبمدينة محلة دمنه باشراف ومتابعة السيد احمد حمدي رئيس المدينة وتم تحرير المحاضر بالمخالفات التي تم ضبطها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين.

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