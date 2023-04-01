بائع يقتل عامل لسرقة حنفيات حمامات مدرسة بالدقهلية

عثر أهالي قرية كفر ميت العز التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية على جثة عامل خدمات معاونة بمدرسة ابتدائية وبه آثار ضرب على الرأس فيما تبين ان بائع تخلص منه بعد تمكنه من الدخول الى المدرسة ومحاولة سرقة الأدوات الصحية من "حنفيات، وادوات السباكة" بداخل حمامات المدرسة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ميت غمر من أهالي قرية كفر ميت العز التابعة لدائرة المركز بالعثور علي جثة داخل المدرسة.

انتقل ضباط المباحث الجنائية إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعي " سعد . م . م " في العقد الخامس من عمره ، ومقيم بقرية ميت العز ويعمل عامل خدمات معاونة بمدرسة ميت العز الإبتدائية وبه آثار ضرب على الرأس.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وكلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بجنوب الدقهلية بمشاركة ضباط فرع الأمن العام برئاسة العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (بائع متجول "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بالقليوبية.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد سرقة أدوات صحية من دورات مياه المدرسة، وأقر بأنه أثناء تواجده بالمدرسة فوجئ بدخول المجنى عليه فتعدى عليه بالضرب بماسورة حتى فارق الحياة واستيلائه على (هاتف المجنى عليه- مجموعة من الأدوات الصحية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة .