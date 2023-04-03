حفل الإفطار الخيري للحزب المصري الديمقراطي بالإسماعيلية.. صور

احتفل الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بالإسماعيلية، بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمشاركة الأمهات والآباء من دار المسنين بالإسماعيلية بحضور نواب الحزب من جميع المحافظات وكوادر وقيادات الحزب و كوكبة من الشخصيات العامة والإعلاميين.

صرحت بذلك عبير إسماعيل عضو الهيئة العليا للحزب.

كان فى استقبال ضيوف الحفل دكتور عمرو مصطفى أمين عام الحزب وعضو الهيئة العليا والمكتب السياسي للحزب والدكتورة عبير اسماعيل عضو الهيئة العليا والأمين المساعد وأعضاء هيئة مكتب المحافظة، بحضور المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب ،والنائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب والنائب محمود سامى رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ والنائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الدكتور فريدي البياضي نائب رئيس الحزب وعضو لجنة الأمن القومى والنائبة سميرة الجزار ، المستشار إسلام الضبع الأمين المركزى للحقوق والحريات، أسماء نور الأمين العام المساعد، إيهاب أبو سريع أمين الهيئة العليا والمكتب السياسي، محمد خليل أمين التنظيم المركزى، منى الشماخ أمين الإعلام المركزي والدكتورة أميرة فؤاد، بحضور نائبة الإسماعيلية آمال رزق الله.

جاء ذلك في أجواء احتفالية وسط مشاعر الفرحة والسعادة الغامرة بقلوب الجميع للحفل المميز "ببوابة دمشق".

وقام بإحياء الحفل الغنائى الفنان المبدع كريم صالح قائد فرقة أوتار مصر.



